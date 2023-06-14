無三高！他48歲就心梗　醫曝「2食物」釀禍：很多人愛吃

▲留美男子愛吃洋芋片和薯條，48就發生心肌梗塞。（圖／達志／示意圖）

實習記者林郁婷／綜合報導

一名長期留美的男子因為愛吃洋芋片和薯條，在無三高的情況下，48歲就首次發生心肌梗塞。醫師表示，洋芋片和薯條都屬於碳化化合物，在高溫烹煮下會產生糖化終極產物，危害血管健康，因此想要健康的身體，除了吃的食物很重要之外，烹調方式也是關鍵。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》節目中分享案例表示，他有一位病人，目前50多歲，過去在美國讀書、工作，因此非常愛吃美式食物，像是洋芋片或薯條等，近來他返台在國內的大專院校任教，在台就醫時曾表示，他在48歲時就第一次發生心肌梗塞，當時身體其他方面都很健康，沒有高血脂、高血糖和高血壓。

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江守山說明，洋芋片、薯條這些都是碳化化合物，「多項研究證實，碳化化合物經高溫烹調，會產生糖化終極產物AGEs，這是一種血管的毒物，會嚴重傷害血管的健康。」

江守山指出，除了吃甜食不健康，澱粉類食物經過高溫烹煮，會產生的不好物質也會影響人體健康，建議民眾除了關注食材本身對人體的安全性外，也要留意烹調方式所帶來的影響。

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