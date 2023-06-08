常吃「1日本料理」！40歲男竟腎衰竭　醫揭恐怖後果：嚴重要洗腎

▲男子因太常吃黑鮪魚生魚片，因鮪魚有高量的腎毒性物質「汞」，導致男子汞中毒差點洗腎。（圖／達志／示意圖）



實習記者林郁婷／綜合報導

台灣人愛吃日本料理，不過若你常吃1種日本料理可要小心了！一名40歲男子平常身體沒有什麼不適症狀，但一次健檢發現腎功能已異常，醫師詢問後得知，因工作關係他經常到高級日本料理店用餐，最常點的菜色就是黑鮪魚生魚片，一周可以吃2到3次，然而鮪魚含汞量極高，最後也導致男子汞中毒，腎功能受損，醫師表示，若未即時處理，日後將面臨洗腎命運。

腎臟科醫師江守山曾在《今天大小事》節目中分享案例，表示曾有一名年約40多歲的男子平時身體沒有什麼症狀，但因為健康檢查發現腎功能有異常，就醫後發現居然腎功能衰退，腎臟居然也變小，險些要洗腎。

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江守山透露，該男子因為經商，應酬時為了展現誠意，經常選在高級日本料理店，最常吃的就是黑鮪魚生魚片，而且還是上腹部位；而對方回請時為了投其所好，也會選在日料店，「該男子一周要吃2、3次黑鮪魚生魚片。」

江守山指出，鮪魚有極高的含汞量，汞又是有名的腎毒物，會對腎臟產生急性和慢性毒性，一般人偶爾吃還能透過代謝排毒，「像他這樣商場上往來，加上自己也愛吃日本料理，最後變成汞中毒，腎臟也因此萎縮」，最好的處理方式是必須要螯合汞，否則未來將洗腎。

至於不少人也愛吃的鮭魚生魚片會不會有問題？江守山說一半有問題、一半沒問題。他表示，台灣的鮭魚都沒有問題，因為台灣沒進口過含汞的國王鮭魚，但在國外高級餐廳就得小心了可能會吃到。

螯合汞又稱重金屬螯合療法，即注射重金屬螯合劑，藉由螯合劑與有害重金屬離子結合，產生螯合作用，再經由臟排出體外，讓身體機能達到恢復。

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