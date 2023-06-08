　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

常吃「1日本料理」！40歲男竟腎衰竭　醫揭恐怖後果：嚴重要洗腎

醬油,日式料理,壽司,大豆,醬料,調味料,日本,生魚片示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲男子因太常吃黑鮪魚生魚片，因鮪魚有高量的腎毒性物質「汞」，導致男子汞中毒差點洗腎。（圖／達志／示意圖）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣人愛吃日本料理，不過若你常吃1種日本料理可要小心了！一名40歲男子平常身體沒有什麼不適症狀，但一次健檢發現腎功能已異常，醫師詢問後得知，因工作關係他經常到高級日本料理店用餐，最常點的菜色就是黑鮪魚生魚片，一周可以吃2到3次，然而鮪魚含汞量極高，最後也導致男子汞中毒，腎功能受損，醫師表示，若未即時處理，日後將面臨洗腎命運。

腎臟科醫師江守山曾在《今天大小事》節目中分享案例，表示曾有一名年約40多歲的男子平時身體沒有什麼症狀，但因為健康檢查發現腎功能有異常，就醫後發現居然腎功能衰退，腎臟居然也變小，險些要洗腎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江守山透露，該男子因為經商，應酬時為了展現誠意，經常選在高級日本料理店，最常吃的就是黑鮪魚生魚片，而且還是上腹部位；而對方回請時為了投其所好，也會選在日料店，「該男子一周要吃2、3次黑鮪魚生魚片。」

江守山指出，鮪魚有極高的含汞量，汞又是有名的腎毒物，會對腎臟產生急性和慢性毒性，一般人偶爾吃還能透過代謝排毒，「像他這樣商場上往來，加上自己也愛吃日本料理，最後變成汞中毒，腎臟也因此萎縮」，最好的處理方式是必須要螯合汞，否則未來將洗腎。

至於不少人也愛吃的鮭魚生魚片會不會有問題？江守山說一半有問題、一半沒問題。他表示，台灣的鮭魚都沒有問題，因為台灣沒進口過含汞的國王鮭魚，但在國外高級餐廳就得小心了可能會吃到。

螯合汞又稱重金屬螯合療法，即注射重金屬螯合劑，藉由螯合劑與有害重金屬離子結合，產生螯合作用，再經由臟排出體外，讓身體機能達到恢復。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／警訊8hrs查餵毒…新北幼兒園長暫列關係人！移檢方複訊
李易大頭貼「突換年輕女星美照」！六月：大嫂好
烏克蘭動物園滅頂！　300隻動物全溺斃
快訊／法國隨機刺人！8童受傷　最小才3歲
暴力男性侵20歲韓女！　「踹頭撞牆」暴行被拍
明迎鋒面甩雨彈！　全台濕透「下周炸成黃綠色」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12生肖下半年運勢出爐！第1名事業、愛情雙收　這類人最衰慘墊底

苗栗「鹼粽」驗出禁用硼酸遭送辦　食藥署示警風險：恐致急性中毒

幼兒園餵藥案！衛福部公布單一窗口專線　檢驗、追蹤、醫療全免費

常吃「1日本料理」！40歲男竟腎衰竭　醫揭恐怖後果：嚴重要洗腎

「3生肖」下班快買威力彩！財運連旺20天...「5億頭獎」抱回家

她一年狂拉肚子6次！醫一問嚇「1習慣」害的：細菌暴增會致命

對食物困惑也不說爛！「這位百萬YouTuber」影片被讚爆：有說服力

情侶每天傳訊息是必要的嗎？　一票狂點頭：1天沒傳就出事了

台鐵改點！新車替駛行車時間少1成　直達車「北高4小時內」超搶手　

女長年飽受痔瘡之苦　解血便才送醫才發現已嚴重貧血

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

12生肖下半年運勢出爐！第1名事業、愛情雙收　這類人最衰慘墊底

苗栗「鹼粽」驗出禁用硼酸遭送辦　食藥署示警風險：恐致急性中毒

幼兒園餵藥案！衛福部公布單一窗口專線　檢驗、追蹤、醫療全免費

常吃「1日本料理」！40歲男竟腎衰竭　醫揭恐怖後果：嚴重要洗腎

「3生肖」下班快買威力彩！財運連旺20天...「5億頭獎」抱回家

她一年狂拉肚子6次！醫一問嚇「1習慣」害的：細菌暴增會致命

對食物困惑也不說爛！「這位百萬YouTuber」影片被讚爆：有說服力

情侶每天傳訊息是必要的嗎？　一票狂點頭：1天沒傳就出事了

台鐵改點！新車替駛行車時間少1成　直達車「北高4小時內」超搶手　

女長年飽受痔瘡之苦　解血便才送醫才發現已嚴重貧血

遠雄海洋公園砸7億升級　整題遊憩休閒事業營收看雙位數成長

男下背痛「一年狂瘦10公斤」！一查：脊椎有腫瘤　有7徵兆別忍了

《First Love初戀》實地造訪平岸計程車！滿島光工作的地方…司機大叔帶你逛

12生肖下半年運勢出爐！第1名事業、愛情雙收　這類人最衰慘墊底

湯姆霍蘭德宣布暫別演藝圈1年！　太入戲「心理出問題」：讓人崩潰

烏克蘭大壩潰堤淹沒墓地！屍體泡水污染河流　當地人沒乾淨水喝

何嘉文同台女歌手「臨時被放鳥」！　經紀人不忍說實話：人家嫌咖位不夠

7年級青年藝術家香水瓶當畫布　跨界展現驚艷視覺藝術創作

時隔40小時！　王健壯聲明喊冤：房慧真虛構性騷擾情節

3汪考試！邊牧精準執行11指令　2阿金站前排沒得抄…傻笑到結束

女誤摸泰國陰牌給車撞　城隍爺出手相救狂尖叫

生活熱門新聞

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

台74線新匝道要來了！

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

穀物女神降臨！威力彩今衝5億　4星座、4生肖要發了

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

即／台中13男染猴痘…市府：這類人快打疫苗

醫揭「3大病毒」！一堆人發燒　每天被患者淹沒

全台連7天防大雨！谷超估明變中颱　周末強對流擴大

75歲賴世雄再婚！老婆身份曝光　是軍校同學曾是「軍中情人」　

75歲賴世雄再婚照片曝光！教堂辦婚禮「穿軍裝帥氣迎娶老同學」

愛里曝需要定期放進棒子　館長看尺寸傻眼

全台整天有雨時間曝　幾個月的缺水可能一周補完

更多熱門

相關新聞

她一年狂拉肚6次！醫一問嚇「1習慣」害的：會致命

她一年狂拉肚6次！醫一問嚇「1習慣」害的：會致命

冰箱雖然能夠低溫保存食物，但東西放久了還是會壞。對此，腎臟科醫師江守山也分享一個案例指出，有位媽媽一年內就因拉肚子就醫達5、6次，江守山本來以為她有腸躁症，一問之下，她女兒才透露，患者因為太節儉，所以習慣把食物往冰箱裡塞，而且都不會注意保存期限。因此，江守山也提醒，有5種錯誤的保存方式，容易讓細菌數增加10倍，務必注意。

她一年看診6次！狂拉肚子　冰箱用法「這5種超NG」

她一年看診6次！狂拉肚子　冰箱用法「這5種超NG」

特警搭鮪魚拍賣宣導反詐　銀髮族遭詐五大手法曝

特警搭鮪魚拍賣宣導反詐　銀髮族遭詐五大手法曝

10年友離婚求幫助！鮪魚借20萬：她直接消失

10年友離婚求幫助！鮪魚借20萬：她直接消失

台灣洗腎率世界第1！營養師揭6大護腎妙招

台灣洗腎率世界第1！營養師揭6大護腎妙招

關鍵字：

江守山今天大小事洗腎日本料理鮪魚

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

台74線新匝道要來了！

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

人妻不想和公婆住　零存款買房慘了

快訊／新北幼兒園爆餵安眠藥　吉的堡急切割：終止加盟合作

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面