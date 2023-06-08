她一年狂拉肚子6次！醫一問嚇「1習慣」害的：細菌暴增會致命

▲醫師提醒，冰箱不是保險箱，不要什麼東西都往裡面塞。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

冰箱雖然能夠低溫保存食物，但東西放久了還是會壞。對此，腎臟科醫師江守山也分享一個案例指出，有位媽媽一年內就因拉肚子就醫達5、6次，江守山本來以為她有腸躁症，一問之下，她女兒才透露，患者因為太節儉，所以習慣把食物往冰箱裡塞，而且都不會注意保存期限。因此，江守山也提醒，有5種錯誤的保存方式，容易讓細菌數增加10倍，務必注意。

江守山醫師在節目《健康好生活》指出，冰箱雖然算是一種庫存方式，但並不是保險箱，無法將食物永久保存，「保險箱你錢放在裡面，只要不被偷走就不會壞掉，可是冰箱沒有這個能力。」

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他也舉了一個案例，先前有一位病患和女兒一起到診間看診，電子病歷上病患的就診資料顯示，她一年內因拉肚子就醫次數竟多達5、6次，這讓江守山感到震驚，因為正常來說，一般人拉肚子的次數相當少。

江守山原以為患者可能是有腸躁症，詢問對方是不是經常出現肚子脹、不舒服或是大便不成形的情況，但病人都說沒有，只會拉肚子。此時，女兒才坦承，她媽因為太節儉，什麼東西都塞冰箱，即便放很久也不管，這才讓江守山找到病因。

他向病人進一步解釋，冰箱不是保險箱，盡快食用完畢為佳，放太久建議直接丟掉。因為冰箱內其實隱藏許多細菌，像是可致命的李斯特菌、大腸桿菌、耶爾森菌還有志賀菌等。

對此，江守山也分享了食物放置冰箱時容易讓菌數增加10倍的5種錯誤保存方式：

1.直接原盤放進冰箱：建議將剩下飯菜放入有蓋的保鮮盒密封再置入冰箱。

2.蔬菜不加包裝，直接放入冰箱：應包裝好再分別放入獨立的塑膠袋中，並將袋口密封。

3.肉類或海鮮反覆解凍：分別裝袋後再放入冷凍庫，要用時只取出需要的份量。

4.拆封的食物不封口：另外裝在含蓋的保鮮盒或玻璃罐中密封。

5.將高溫的食物直接放入冰箱：將剩餘的熟食先放涼、再放入冰箱。食物在室溫中最好不要超過2小時。

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