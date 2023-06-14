轟幼園餵藥案「假訊息太多」　侯友宜批賴清德：打假辦公室假裝打？

記者崔至雲／新北報導

對於新北市長侯友宜昨日赴議會進行「板橋幼兒餵藥案專案報告」，民進黨團批內容說不清楚講不明白，面對社會大眾的質疑一樣沒有查清楚事件真相，態度令人髮指。對此，侯友宜表示，這段時間部分人士真的有心操作、抹黑，不但讓家長不安心，也造成各地幼兒園恐慌。話鋒一轉，侯友宜點名副總統賴清德，「中央的打假辦公室不知道有沒有在運作？是假裝打假嗎？」應該把這些假訊息澄清，讓民眾了解真相。

▲新北市長侯友宜受訪。（圖／記者許靖騏攝）



昨日侯友宜主動到議會接受質詢，外界認為此做法是「反守為攻」，侯友宜表示，這段時間部分人士真的有心的操作、抹黑，讓家長不安心，也造成各地幼兒園恐慌，這段時間新北市政府積極面對、說明，但是還是可以看到，從案子一開始就說新北市包庇、掩蓋案情，再說是餵毒案，又變成疑似餵藥案。

侯友宜感嘆，這段時間全力的目標是讓家長放心、孩子的健康得到守護，但是太多操作假訊息出現，所以他常說，賴清德的中央打假辦公室不知道有沒有在運作？是假裝打假嗎？應該把假消息澄清，讓民眾可以了解真相，也讓幼兒安全可以面對問題、解決問題，讓大家放心。

對於民進黨議員戴瑋姍說，昨天侯友宜質詢完後「夾著尾巴落荒而逃」？侯友宜說，第一時間民進黨用抹黑、還說新北包庇案情，說是餵毒案件，到昨天他們要求真相，但他其實很早就講過，要呼籲檢察機關快釐清，告訴民眾這個案子到底怎麼一回事。

侯友宜強調，面對所有問題他沒有逃避過，每天記者會公布最新流程讓大家知道，一定要把孩子的健康照顧好、讓家長放心；面對議會他也直接一一答詢，但是請議員一定要了解事實真相，在事實真相沒清楚前，請不要說沒有根據的消息，製造更多問題，希望檢察官快速查辦，這才是該有的態度。