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周蕙做老花近視雷射找回青春視力　高唱大學眼科是不後悔的決定

生活中心／綜合報導

根據研究，3C世代下人類用眼習慣發生改變，高頻率且長時間地接觸手機及電腦等電子產品，使得台灣近視族群人口超過總人口的三分之二。出乎意料的是，老花眼年齡層也從以往的55歲大幅降低至40歲，甚至還有逐漸下降的趨勢。而隨著醫療科技進步，現在除了配戴老花眼鏡之外，還能選擇老花近視雷射療程，來解決相關用眼困擾。美聲歌后周蕙日前也悄悄到大學眼科做了老花近視雷射療程，幫自己找回年輕視力。

▲▼ 周蕙,老花,近視,雷射,視力,3C,大學眼科,水晶體,眼齡,角膜 。（圖／品牌提供）

▲周蕙經過視力矯正手術後，笑容更具自信了。（圖／品牌提供，下同）

讓眼齡不再是保持年輕美麗的阻礙　老花近視雷射療程詢問度高
大學眼科葉威毅院長表示，老花眼成因是因為隨著年齡增長，水晶體逐漸失去彈性、伴隨著睫狀肌收縮能力減弱，導致眼睛調節功能下降，使得看近時的視力品質模糊不清，通常年齡到40歲左右老花眼症狀會逐漸顯現。老花眼除了對生活造成種種困擾之外，許多愛美女性也認為戴上老花眼鏡就是顯老的象徵，因此拒絕配戴老花眼鏡，進而到診所諮詢老花近視雷射療程，希望能找回青春視力，讓眼齡不再洩漏了年齡的秘密。

「一個下午」就找回年輕視力　術後改善生活品質滿意度高
不過也有許多人對於眼睛雷射療程不甚理解，因此對於進行療程仍遲遲猶豫不決。葉威毅醫師說明，老花近視雷射治療技術與發展成熟的近視雷射療程相同，差別在於老花近視雷射療程是將兩眼度數調整為一眼接近平光，另一眼則保留度數25~150度，並經由人體大腦視覺中心的「融像」自動調節功能，達到遠、中、近皆清晰的視力品質，且能同時改善老花、近視、散光等眼睛問題，一般來說術後隔天即能逐漸恢復正常生活，只要患者依照醫囑多休息、勤點藥水，患者普遍回饋滿意度高。

▲▼ 周蕙,老花,近視,雷射,視力,3C,大學眼科,水晶體,眼齡,角膜 。（圖／品牌提供）

▲周蕙在記者會現場收受視力測驗小遊戲，展現良好視力狀況。

周蕙透過老花近視雷射　視力回春媲美年輕人
以膾炙人口的情歌療癒人心的美聲歌后周蕙，即便外貌相當凍齡、歌聲依舊清亮，但眼齡卻怎麼也藏不住，因此選擇透過老花近視雷射療程，來改善視力品質。她分享自己同時有近視合併老花眼，而配戴隱形眼鏡雖可以改善看遠視力，卻無法改善看近的視力，在生活中造成許多困擾，例如在化眼妝需要很靠近鏡子時就變得很難對焦，要花比以往更長的時間才能把妝化好。在進行老花近視雷射療程後，同時改善了近視及老花的問題，再也不用長時間配戴隱形眼鏡導致眼睛疲勞乾澀，更與顯老的老花眼鏡說再見，讓她很滿意。

▲▼ 周蕙,老花,近視,雷射,視力,3C,大學眼科,水晶體,眼齡,角膜 。（圖／品牌提供）

▲美聲歌后周蕙開心獻花給幫她找回青春視力的大學眼科葉威毅院長。

經檢查評估許可　做過近視雷射仍可再做老花近視雷射
葉威毅醫師表示，門診也會遇到年輕時做過近視雷射的病患詢問「年輕時做過近視雷射，之後老花了，還可以用雷射矯正嗎？」他解釋，只要角膜條件經醫師評估檢查許可，還是可以再做老花近視雷射改善老花的視力問題。

雖然越來越多人進行老花近視雷射療程來改善視力品質，不過葉威毅醫師也提醒民眾並非每個人都適合做老花雷射，施作前務必選擇專業且認證合格的醫療院所進行諮詢與評估，為確保療程效果，在術前更須經過20多項詳細的術前眼睛檢查，經醫師診斷後確認角膜形狀、厚度等眼晴健康條件皆許可，且尚無白內障問題的患者，才能放心進行老花近視雷射療程。

▼大學眼科葉威毅院長。

▲▼ 周蕙,老花,近視,雷射,視力,3C,大學眼科,水晶體,眼齡,角膜 。（圖／品牌提供）

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