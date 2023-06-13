獨／鹹粥闆娘白晝遭槍殺...夫悲痛發聲：家庭因瘋狂陌生人而摧毀

▲北投關渡鹹粥潘姓老闆娘遭槍殺，其夫心痛發聲。（圖／當事人臉書）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區「關渡鹹粥」越配潘姓老闆娘遭槍殺，周姓槍手逃12小時遭逮，落網後否認情殺，供稱是消費糾紛，被依殺人等罪收押。痛失愛妻的林姓丈夫首發聲，在臉書PO出心情：「這個家庭因為一個突如其來且瘋狂的陌生人而摧毀，一顆子彈帶走了一條生命，也帶走了孩子們快樂的童年」，字字句句令人鼻酸。

林姓丈夫數小時前在臉書PO文：「在六月十日的下午，一位堅強的母親永遠離開了我們，留下了年幼的小兄妹、深愛她的丈夫以及她最親的妹妹，還有遠在越南家鄉的親人。這個家庭因為一個突如其來且瘋狂的陌生人而摧毀，一顆子彈帶走了一條生命，也帶走了孩子們快樂的童年。

發生這種事這幾天處理的事太多太多，心裡非常難過，心愛的老婆沒有了，之前規劃生活全都被打亂，新聞的報導，老婆的後事，小孩心裡創傷，周遭的人的非意，經濟的壓力等，一切的一切，讓我不知所措，半夜都在獨自留淚無法入睡。早上送小孩上學去，獨自沉思，感謝所有親朋好友和社會各界對我的關心和幫助。」

林夫字字句句描述，顯示夫妻倆鶼鰈情深，面對愛妻突離世除克服情緒崩潰，還得故作堅強照顧孩子的心境，令人相當心疼。

▲警政署「查獲」槍枝統計下降，但「持槍刑案」卻上升，顯現台灣黑槍氾濫。（圖／內政部警政署）

警政署統計查獲槍枝下降，持槍刑案卻上升，也顯示黑槍問題嚴重，諷刺的是警政署5月底才宣布，今年已查獲76把黑槍，而北投鹹粥闆娘光天化日下遭周男槍殺，經查周嫌沒黑幫背景，卻能擁槍行兇，對此，檢警也正全力將周嫌手機透過數位鑑識分析，試著釐清其未吐實實情。