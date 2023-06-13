莫德納XBB疫苗估最快9月開打「維持公費提供」　BNT來台面談再延期





▲衛福部次長王必勝，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前仍在新冠第四波疫情高原期，本土病毒株中XBB不但持續為主流變異株，占比更已經超過7成。莫德納投入針對XBB的新疫苗開發，衛福部昨日與台灣分公司代表會談，次長王必勝透露，目前還有待美國FDA宣布疫苗株，如果一切順利，希望和日本同步在9月份開打；此外，BNT原廠來台洽談合作計畫再次延期，王必勝說，對方主動聯繫改至8月。

疾病管制署今（13）日公布最新疫情監測，新冠肺炎處於第四波Omicron疫情，上周平均每日新增245例COVID-19本土個案(併發症)，比前一周244例相比屬於持平，另每日增35死，比前一周的28例上升25%。另變異株檢測方面，XBB持續為本土病毒株主流，占比超過7成，其中又再驗出14例大角星（XBB.1.16）。

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▲衛福部次長王必勝、疾管署長莊人祥與莫德納（Moderna)台灣分公司李宜真總經理，就新冠疫苗相關問題做深入討論。（圖／翻攝自王必勝Facebook）

世界衛生組織（WHO）建議2023年的新冠疫苗加強劑，應只針對XBB變種病毒株；而王必勝昨天與莫德納（Moderna)台灣分公司總經理李宜真，就新冠疫苗相關問題，包括針對主流變異株XBB的新疫苗目前期程、未來疫苗交貨計畫、協力專案推動疫苗接種、以及在台投資設廠等，做深入討論。

王必勝受訪表示，莫德納持續發展新疫苗，相關生產、審核都還有很多變數，不過要先待美國FDA建議疫苗株，目前瞭解是6月中旬開會，如果一切順利有新產品核准，我方希望能和日本同步，預期開打時程最快會落在9月。

羅一鈞表示，我國今年和莫德納有簽訂1500萬劑採購合約，還有相當大額度可執行，如果未來莫德納成功開發針對XBB變異株的疫苗，且經FDA核准上市，我方就會依照合約訂購引進，希望銜接未來秋冬可能的一波疫情，屆時會維持公費提供，優先對象則是慢性病患、長者等脆弱族群。

另一方面，BNT原廠來台接洽疫苗合作期程三度延期。最初是希望3月洽談，第一次延至5月，第二次延至7月。王必勝表示，BNT公司再次主動聯繫，來台期程延至8月。