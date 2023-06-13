陸小學老師打傷女學童　家長們竟在群組發「感謝文」大讚

▲女學童的手臂被打到瘀青。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日瘋傳一則家長群的對話紀錄，一名小學老師將小六女學童打傷之後，在群內向女學童的家長道歉，竟有多名家長向老師表達感恩及感謝，似乎是認同打傷學童的行為。對此，當地教育局表示，已經對此事展開調查。

從群組內的照片可以發現，女學童被老師打得非常慘，手臂上有大片瘀青。

老師在群組內表示，「各位家長，周五打我了魏OO一頓，作為老師，不應該如此，向魏OO和父母鄭重道歉。另外，請家長們和孩子們不要議論此事，不要說中傷別人的話，孩子們都有一顆敏感而自尊的心。」

▼家長們在群組感謝老師。（圖／翻攝微博）



但令人傻眼的是，竟有多名家長立刻在群組感謝老師，「方老師的用心我們都看在眼裡的！是盡心盡職的好老師！感恩！」「我們內心是很感激你的，只是沒說出來，這六年班主任換了那麼多，我們這些家長不愁也是假話，還好最後兩年方老師來了，真感謝你。」「方老師你對孩子們的付出我們有目共睹，是盡心盡責的好老師，把每個孩子都當自己孩子一樣用心教導，感恩遇上您。」

家長們的感謝引起了魏姓女學童家長的不滿，在群組質問，「難道你們覺得老師的行為是對的？」「哪位家長認為老師這種行為是正常？現在來跟我說說聊聊，我看看是不是我的反應太偏激了，來聊聊吧，我在線等著。」

根據大陸媒體報導，此事發生在浙江義烏的福田小學，校方工作人員說，當地相關部門正在處理此事。

義烏教育局的工作人員則說，他們已經介入調查處理此事，調查結果尚未出來。

▼受害女學童的家長非常不滿。（圖／翻攝微博）

