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台大醫曝急診塞爆真相！新冠降級不等於回到過去：不能放棄通報輕症

▲▼臺大醫院攜手微軟跨域合作 共創臨床醫療教學與遠距會診新未來記者會。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫院急診部醫師李建璋。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

第四波新冠疫情處於高原期，國內急診陸續傳出壅塞情況，台大醫院急診部醫師李建璋指出，新冠疫情仍在進行中，相關工作量沒有減少，而原本慢性病相關患者就醫也恢復到以往情形，這樣的情況下才讓急診塞爆。新冠降級改類之後不等於回到過去，應該疫情期間學到的東西內化到醫療系統，而且「不能夠放棄輕症通報」。

疾病管制署今（13）日公布上周平均每日新增245例COVID-19本土個案(併發症)，和前一周相比屬於持平，但仍是新冠改為輕症免通報以來的最高；每日增35死，比前一周上升25%；副署長羅一鈞分析，新冠併發症首次看到持平趨勢，應該已經達到最高峰，但6月都會處於高原期，未來一兩周是否下降還要觀察。

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國內今年陸續防疫解封，從3月20日起輕症免隔離，僅通報併發症（中重症），4月17日起口罩大鬆綁，取消公共運輸口罩令，5月1日則正式防疫降階，新冠從第五類法定傳染病改為第四類，中央流行疫情指揮中心解編。

李建璋表示，雖然大家都在講疫後，但疫情其實沒有結束，現在的疫情大概是前一波的三分之二，工作量沒有減少；而過去疫情時期，大家不敢來急診，慢性病等患者不會來就醫，但現在大家已經不怕了，兩邊患者都一起來，這種情況下導致急診塞爆，這是目前遭遇的情況。

李建璋進一步解釋，以前疫情升級，其他科提供專責病房和資源給新冠，但宣布降級之後，這件事情沒有消失，就變成用過去的規劃來因應這麼多的量能，當然會左支右絀。李建璋認為「我們不能夠放棄通報輕症」，放棄通報輕症之後，疫情高低大家用猜，醫療沒辦法準備。

疾管署目前使用併發症、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立情況、住宿式機構定期篩檢陽性率等數值監測疫情，但李建璋認為，疫情就像天氣一樣，北台灣下大雨，但南台灣可能出太陽，可能疫情很高的只有台北、六都，那其他地方還是可以正常生活，缺乏相關地理資訊，監測數字並沒有實質意義。

羅一鈞表示，是若恢復輕症通報，可能會增加一線人員負擔；目前可透過健保診斷碼和健保資料串接，了解新冠輕症就醫趨勢、年齡層和地理分布，但由於一個人可能就醫兩到三次，這個數字並不等於染疫人數，因此不會另行公布，但仍可作為監測疫情趨勢的指標，目前該數據看起來和各項監測指標接近。此外，

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