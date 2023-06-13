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恐怖貓舍環境髒亂滿地大便　害死2喵星人！老闆判拘+罰20萬

▲貓示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲貓咪示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

「高雄御貓園」在去年遭民眾踢爆環境髒臭，店內的貓疑似感染、躺在地上奄奄一息。高雄市動物保護處稽查後發現業者早就沒有特定寵物業許可證，卻仍私下販售貓隻給消費者，除開罰外也沒入貓咪，但其中2隻貓咪不到2天就死亡，動保處於是將陳姓負責人移送法辦，法院審理後，依違反動保法判處陳拘役40天，得易科罰金，另併科罰金20萬元。

全案起因於有民眾每次散步經過「高雄御貓園」門口都能聞到臭味，還發現店內不少貓隻毛髮糾結脫落，明顯遭感染，還有不少奄奄一息的貓躺在地上，而該店臉書不時會貼出各種名貴小貓影片，吸引愛貓人士詢價，強調不接受參觀，只能預約看貓。

不過，不少飼主特地在Google評論區內留言，強調該店環境差、氣味重，粗暴對待貓隻，還涉嫌低價出售健康狀況不佳的貓隻，售後不負責。動保處在去年3月前往稽查，確認該店家已無許可證，現場仍有不少貓隻，環境衛生也不符合動保法要求，陳姓負責人供詞避重就輕，因此裁處10萬元並沒入貓隻，並勒令立即停止營業，並沒入貓咪。

而動保處沒入貓咪時，當場發現1隻成貓死亡，另1隻幼貓健康狀況極差，於沒入隔天死亡，2隻貓經解剖後，發現有極度消瘦、脫水及染病之現象，因此依違反動保法將陳姓負責人移送，檢方也依法起訴，並聲請簡易判決。

法院審理時，陳姓負責人辯稱是因為太忙所以才沒時間整理貓舍的環境整潔，法官審理後依違反動保法判處陳拘役40天，得易科罰金，另併科罰金20萬元，全案可上訴。

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