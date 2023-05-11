萌貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出爆氣怒吃肉泥！女車主收編

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

前幾日天氣涼爽，一隻喵星人鑽到車中引擎取暖，想不到女車主沒注意，將車從台中開到基隆，直到停車時不斷聽到「喵喵喵」的叫聲，才驚覺載了「乘客」，立即通知警消人員協助，但喵星人卻遲遲不敢離開車輛，最後車主將車開到車行請老闆協助，才讓消防員徒手將牠從底盤救援成功，一旁民眾也立即奉上肉泥條讓牠充饑，最後車主覺得和這隻喵星人很有緣份，決定給牠一個家。

▲一名車主沒注意車中引擎有小貓，一路從台中開到基隆。（圖／郭世賢翻攝）

基隆市警察局第一分局延平街派出所警員於5月10日傍晚，接獲一名婦人報案，表示她駕車從台中北上返家，停車時發現小客車引擎室不斷傳出「喵喵喵」的叫聲，疑似有貓咪受困，立即向警消人員報案。

員警及消防人員到場後，見貓咪躲藏於車輛底盤，遂使用現場好心民眾提供的貓肉泥條，試著誘導貓咪離開車輛，不料貓咪卻遲遲不離開。於是警方引導婦人將車輛開往鄰近車行，由車行老闆協助使用頂車機升高車輛，不過怕生又緊張的幼貓不斷在車輛底盤、引擎室，與右前車輪上方逃竄，耗時半小時，將幼貓驅趕至適當位置，才由消防人員穿戴手套徒手將幼貓從車輛底盤間成功救出，被抓到的幼貓瘋狂大叫，一旁民眾趕快奉上肉泥安撫。

婦人相當感謝警消人員、車行老闆，以及熱心協助的民眾們，協力讓幼貓能順利脫困，也感念幼貓一路從台中隨車北上的緣分，將認養幼貓給予牠溫暖的家和照護。

警方提醒，野生動物偶爾會躲藏在汽車車底，或引擎室內避雨、取暖，民眾得養成駕駛車輛前查看車底、拍打引擎蓋的習慣，確保沒有野生動物藏匿，以避免意外發生。