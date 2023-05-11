　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

萌貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出爆氣怒吃肉泥！女車主收編

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

前幾日天氣涼爽，一隻喵星人鑽到車中引擎取暖，想不到女車主沒注意，將車從台中開到基隆，直到停車時不斷聽到「喵喵喵」的叫聲，才驚覺載了「乘客」，立即通知警消人員協助，但喵星人卻遲遲不敢離開車輛，最後車主將車開到車行請老闆協助，才讓消防員徒手將牠從底盤救援成功，一旁民眾也立即奉上肉泥條讓牠充饑，最後車主覺得和這隻喵星人很有緣份，決定給牠一個家。

▲▼台中一名車主沒注意車中引擎有貓，一路開到台北。（圖／郭世賢翻攝）

▲一名車主沒注意車中引擎有小貓，一路從台中開到基隆。（圖／郭世賢翻攝）

基隆市警察局第一分局延平街派出所警員於5月10日傍晚，接獲一名婦人報案，表示她駕車從台中北上返家，停車時發現小客車引擎室不斷傳出「喵喵喵」的叫聲，疑似有貓咪受困，立即向警消人員報案。

員警及消防人員到場後，見貓咪躲藏於車輛底盤，遂使用現場好心民眾提供的貓肉泥條，試著誘導貓咪離開車輛，不料貓咪卻遲遲不離開。於是警方引導婦人將車輛開往鄰近車行，由車行老闆協助使用頂車機升高車輛，不過怕生又緊張的幼貓不斷在車輛底盤、引擎室，與右前車輪上方逃竄，耗時半小時，將幼貓驅趕至適當位置，才由消防人員穿戴手套徒手將幼貓從車輛底盤間成功救出，被抓到的幼貓瘋狂大叫，一旁民眾趕快奉上肉泥安撫。

▲▼台中一名車主沒注意車中引擎有貓，一路開到台北。（圖／郭世賢翻攝）

婦人相當感謝警消人員、車行老闆，以及熱心協助的民眾們，協力讓幼貓能順利脫困，也感念幼貓一路從台中隨車北上的緣分，將認養幼貓給予牠溫暖的家和照護。

警方提醒，野生動物偶爾會躲藏在汽車車底，或引擎室內避雨、取暖，民眾得養成駕駛車輛前查看車底、拍打引擎蓋的習慣，確保沒有野生動物藏匿，以避免意外發生。

▲▼台中一名車主沒注意車中引擎有貓，一路開到台北。（圖／郭世賢翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／中捷意外1死10傷！4工程人員涉3罪交保
獨／看熱鬧？吊臂刺穿中捷　包商工人站10米高無防護再挨罰30
快訊／鳳梨當爸了？穩交3年突現身「婦產科門診」
1死10傷慘劇…董座「請全場鼓掌」遭罵翻　中捷回應
林威助遭撤換　葉總很驚訝：怎麼可能！
台灣第一家海底撈將熄燈！　地點改這裡
陳致中入監前緊擁吳淑珍　陳水扁：明年母親節再見
李家同罹攝護腺癌！醫示警：前期幾乎無症狀　冒「6徵兆」小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／吊臂砸中捷害1死10傷！4工程人員涉3罪...50萬至20萬交保

軍人酒駕超速！開賓士撞電桿爆炸翻落水溝　害死友人下場曝

陳致中母親節前夕入監...與母辭行相擁照曝光 　約定明年再見

獨／看熱鬧？吊臂刺穿中捷　包商工人站10米高無防護再挨罰30萬

快訊／下班注意！國1「出口匝道事故」　三重段2車追撞

1死10傷慘劇…董座「請全場鼓掌」遭罵翻　中捷急澄清道歉

路口擺滿玩具哀悼…女童爸要「大家別再送花」！背後鼻酸原因曝光

TDR台灣存託憑證爭議不斷！　學者與人權團體籲應納入證交法

台七乙線衝邊溝「卡好卡滿」　21歲女痛苦哀號！鋸開車體獲救

吊臂砸捷運被勒令停工！現場竟冒施工火花　台中市府再罰27萬

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

台中吊臂墜落

快訊／吊臂砸中捷害1死10傷！4工程人員涉3罪...50萬至20萬交保

軍人酒駕超速！開賓士撞電桿爆炸翻落水溝　害死友人下場曝

陳致中母親節前夕入監...與母辭行相擁照曝光 　約定明年再見

獨／看熱鬧？吊臂刺穿中捷　包商工人站10米高無防護再挨罰30萬

快訊／下班注意！國1「出口匝道事故」　三重段2車追撞

1死10傷慘劇…董座「請全場鼓掌」遭罵翻　中捷急澄清道歉

路口擺滿玩具哀悼…女童爸要「大家別再送花」！背後鼻酸原因曝光

TDR台灣存託憑證爭議不斷！　學者與人權團體籲應納入證交法

台七乙線衝邊溝「卡好卡滿」　21歲女痛苦哀號！鋸開車體獲救

吊臂砸捷運被勒令停工！現場竟冒施工火花　台中市府再罰27萬

上廁所沒衛生紙！他突聽見這首歌決定「不擦了」　自信走出門：謝謝任賢齊

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

發現喵生剋星！齊瀏海虎斑「眼神死透」　絕望表情笑翻千人

澄清醫院1.8億標北屯2千坪地上權　內行曝可能用途

緯創首季每股賺0.06元　Q2各產品線出貨增溫

伍鐸本周休4天再先發　猛威爾明天一軍初登板

地方特考重大變革　考試院：2024年6月起地特五等併入初等考試

快訊／吊臂砸中捷害1死10傷！4工程人員涉3罪...50萬至20萬交保

爸爸腳開開生出「大頭臭臉巨嬰」　順產照逗樂粉絲：恭喜人犬均安

軍人酒駕超速！開賓士撞電桿爆炸翻落水溝　害死友人下場曝

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

社會熱門新聞

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

關鍵13秒煞不住　中捷曝：隨車員情緒激動

中捷保全「舉手攔不住」　隨車員錯過煞停時機

四海幫前幫主「弟哥」辭世　享壽69歲

國道自動駕駛還講電話　撞緩撞車變廢鐵

7寶媽「3孩自學」遭質疑　教育局調查結果曝

中捷吊臂重擊塔吊女王！宇球國際背景曝光

林淑雅中捷遇難亡　媽哭癱：乖巧女兒走了

搭捷運遇死劫！林淑雅5家人接噩耗痛心趕台中認屍

陳致中「理平頭現身」報到入監　

林淑雅命喪中捷　家屬淚返月台招魂

更多熱門

相關新聞

虎斑貓「用吸管喝水」背後藏洋蔥

虎斑貓「用吸管喝水」背後藏洋蔥

小小舉動包含著滿滿的愛。飼主邱惠敏日前發現，自家虎斑貓「學弟」居然偷偷用吸管喝水，行為舉止像極了人類，畫面曝光後看傻許多網友。不過媽媽卻透露，其實當時學弟正陪著自己照顧年邁狗狗喝水，當她準備拍下狗狗最後身影時，轉頭就看見學弟在學著自己用吸管，彷彿也在學著媽媽照顧狗狗般，溫暖又可愛的模樣觸動著她的心。

毛孩喘氣1症狀要小心　獸醫直播解惑

毛孩喘氣1症狀要小心　獸醫直播解惑

裝修完找不到貓　主人挖地板傻眼了

裝修完找不到貓　主人挖地板傻眼了

東寵認養會　天使白喵盼新家

東寵認養會　天使白喵盼新家

夾到大象玩偶　洞口跑出活的娃娃

夾到大象玩偶　洞口跑出活的娃娃

關鍵字：

引擎喵星人

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

謝忻、小甜甜開撕！

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

《全明星》艾薇認愛吳霏！

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

花旗8／12停止信用卡扣款！　一文看懂277萬卡友、服務喊卡時間

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面