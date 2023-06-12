信賴中南美洲後援會成立　邱志偉跨海催票讚賴清德「不看稿」

▲中南美洲信賴臺灣之友會成立。（圖／中南美洲信賴臺灣之友會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統大選選戰開打，趕在立法院休會期間，許多民進黨立委紛紛出國，扮演總統參選人賴清德「分身」催票固樁。民進黨立委邱志偉近期飛往中南美洲，參與當地時間6月11日舉辦的中南美洲信賴台灣之友會成立大會，期盼旅外僑胞明年初能返鄉投票，一同支持本土政權延續。他盛讚，賴幾乎不看稿的演說，足以證明他對市政、國政的專注與用心。

中南美洲信賴台灣之友會總會長楊國憲在當地時間6月11日晚間召集來自中南美各國的信賴台灣之友會各分會，於巴西福斯市舉辦了聯合成立大會。邱志偉特別代表賴清德競選辦公室，特地自台灣飛躍半個地球到遙遠的彼端，為成立大會宣講並向各國會長授旗，期盼旅外僑胞明年初能返鄉投票，一同支持本土政權延續。

值得注意的是，成立大會上分別有來自墨西哥、多明尼加、薩爾瓦多、哥斯大黎加、巴拿馬、厄瓜多、祕魯、智利、巴西、阿根廷及巴拉圭，共11個國家的信賴台灣之友會成員共襄盛舉，一同於成立大會上誓師，由邱志偉代表賴清德競選辦公室，首先授旗給予楊國憲，再來接續由各國會長逐一授旗，並於授旗後一同高喊「凍蒜」，氣氛高昂氣勢磅礡。

邱志偉表示，他認識賴清德副總統已近30年，年輕時自醫生轉職從政，一路上從國民大會代表、立法委員、市長、行政院長到副總統，完整的從政經歷可以看出他在政治工作上的底蘊；每次從賴的演講中，都可以感受到他對台灣的熱愛，也可以感受到他面對問題的處理態度。

邱志偉分享，賴清德幾乎不看稿的演說，足以證明他對市政、國政的專注與用心，這次自台灣路途遙遠的到中南美洲來，就是希望來自中南美洲的僑胞也能不辭辛勞的返鄉投票，支持賴清德高票當選延續本土政權。

楊國憲則表示，首先感謝邱志偉特地長途奔波前來參與授旗儀式，再來感謝來自中南美洲各國的後援會會長，也願意撥空一同來舉辦聯合成立大會，從大家展現出來的態度，就可以感受到大家對賴清德的堅定支持，希望在不久的將來，每個人都能盡量發揮影響力，鼓勵僑居地的僑胞朋友，明年一同返鄉投票，讓彼此支持賴清德的念力，能轉化為實際的行動力。