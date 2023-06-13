「鄰居阿公」抓狂！女童院子玩耍遭瞄準槍殺　8歲妹驚喊：姐姐死了

▲英國11歲女童被荷蘭71歲鄰居阿公槍殺死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

一名11歲英國籍女童日前在法國的家中庭院，與8歲妹妹一起盪鞦韆，結果被住在隔壁的71歲老翁拉茨（Dirk Raats）隔著樹籬開了3到4槍，遭近距離射殺身亡。目睹事發經過的8歲妹妹跑向另一頭的鄰居家驚恐大喊，「我姐姐死了」。檢方表示，嫌疑人具有一定程度的預謀。

根據BBC報導，荷蘭71歲男性拉茨面臨謀殺指控，因為他10日晚間在法國布列塔尼大區坎佩爾（Quimper）北部聖赫伯特村（Saint-Herbot）的家中，隔著樹籬圍欄槍殺了11歲女童。據稱，他與同樣是荷蘭人的妻子多年來一直和住在隔壁來自英國的桑頓（Thornton）一家有所衝突，因為他們認為桑頓家的住宅工程影響了他們的隱私與造成生活干擾。

檢察官（Camille Miansoni）表示，嫌疑人拉茨進到家裡取出一把槍，然後回到花園，隔著樹籬開了3、4槍，顯示他具有一定程度的預謀，很明顯他的目標是女童的父母，但他似乎沒有明確坦承女童也是目標之一。事發當時約是晚上10點，11歲女童與8歲妹妹正在院子裡兒童簡易遊戲區盪著鞦韆，父母則在不到10公尺遠的空地BBQ燒烤，拉茨幾乎是近距離射殺女童。

一名當地人對法國媒體表示，更年幼的女童跑向另一邊的鄰居家大喊著，「我姐姐死了，我姐姐死了。」鎮長布魯森（Marguerite Bleuzen）表示，警察到場時，女童母親瑞秋（Rachel Thornton）正抱著她死去的女兒，她和丈夫艾德里安（Adrian Thornton）也有受傷。拉茨自首後，家中被搜出兩把槍枝，其中一把並未登記，夫婦的酒精與大麻檢測都呈現陽性，但皆無前科，目前正在接受謀殺罪嫌調查。

報導指出，桑頓一家原本住在法國的其他地區，2019年搬到聖赫伯特村成為當地唯一的英國家庭，為人處事頗受居民歡迎，房產格局方正、粉刷完善，是在當地相對現代的住宅，後頭有一大片土地與一處曾是伐木廠的濟貧院。布魯森說，原先土地被閒置已久，差不多恢復成大自然風貌，艾德里安開始整頓土地後，砍倒了灌木叢與樹木，引發鄰居拉茨的不滿。