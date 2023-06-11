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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文通話竟傳「我是中國空軍」！尷尬畫面瘋傳　軍方說明了

記者閔文昱／綜合報導

總統蔡英文9日前往空軍南部區域作戰管制中心，進行端午節視導，卻在與我國飛行員通話時，疑似出現中國空軍聲音，並宣稱「你已進入我領空，侵犯我主權」，讓場面一度尷尬，畫面也在中國社群瘋傳。對此，空軍司令部今（11日）回應，兩邊的通話系統不同，蔡英文當時沒有受到影響。

根據畫面，蔡英文在與我國飛行員通話時，表示「請確認空戰戰備執行情況。」不料此時卻出現「注意，我是中國空軍，你已侵入中國領空，嚴重侵犯我主權」的聲音，一旁軍官聽聞後隨即進行關閉，而蔡英文則露出一抹尷尬的微笑。

▲總統蔡英文日前到空軍防空暨飛彈指揮部，卻在與飛行員通話時，突然出現中國空軍聲音。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文日前到空軍防空暨飛彈指揮部，卻在與飛行員通話時，突然出現中國空軍聲音。（圖／蔡英文臉書）

空軍司令部今說明，當時總統是以戰備專線電話與飛彈部隊通聯，而共軍則是採國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。

空軍司令部指出，該緊急緊急頻段基本上不會關閉，而總統當時又在同一個空間中，因此聲音傳出來時自然會聽到。

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蔡英文通話竟傳「我是中國空軍」！尷尬畫面瘋傳　軍方說明了

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