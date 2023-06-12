三重大拜拜爆衝突！2陣頭叫囂丟塑膠椅　警包圍終結戰局

記者戴上容／新北報導

新北三重大拜拜（神農大帝萬壽聖辰遶境」及南區爐主遶境活動）這2天盛大舉行，11日陣頭發生衝突，原來是一幫陣頭見前方陣頭不走，推了對方一把，雙方街頭開戰，開始仍擲塑膠椅！所幸轄區三重警方在現場佈下重兵，見2幫人馬爆發推擠，立刻衝上前將雙方支開，平息糾紛，讓遶境活動順利進行。

▲三重大拜拜爆衝突，2陣頭拿塑膠椅當武器攻擊，所幸警方及時到場制止 。（圖／記者戴上容翻攝）

三重宗教界盛事「神農大帝萬壽聖辰遶境」及南區爐主遶境活動，俗稱三重大拜拜這周末盛大舉行，昨天卻意外爆發2陣頭間衝突，氣氛相當火爆，過程被民眾錄下PO網。

▲ 三重大拜拜爆衝突，陣頭拿塑膠椅當武器攻擊 。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

昨晚間7時許，先嗇宮南區遶境隊伍行經三重大同南路與環河南路口時，有陣頭隊伍疑耐不住性子等候前方陣頭，憤而向前推擠，2方因此爆發口角衝突，頓時間，紅色塑膠椅成為武器，有些人拿著揮舞，有些人則是怒扔椅子，現場民眾不斷大喊「好了啦！」幫忙勸架，氣氛火爆！

所幸，三重警方早有防備，在現場佈下重兵，第一時間在雙方劍拔弩張時刻，立即上前支開雙方，也有陣頭成員幫忙緩頰「他們倆個是朋友，學長沒事了，我們處理好了」。警方告誡雙方後，讓雙方各自離去，遶境繼續進行。