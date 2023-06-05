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穿瑜伽褲被阿桑唸！她曝20年前「1褲子」更醜：狂露鮑魚線

▲▼瑜伽褲,內搭褲,球鞋,運動鞋,new balance,踩腳褲,穿搭。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO幾乎每天都穿瑜伽褲出門。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

穿著瑜伽褲出門的妹子變多，可很多人將瑜伽褲與駱駝蹄畫上等號，覺得有礙觀瞻，不少女生曾因此被罵。就有女網友不滿表示，現在的瑜伽褲都有做「無尷尬線」的設計，並提到20幾年前有種褲子才真的母湯，「踩腳褲，有流行過一陣子，那個才是露鮑魚線，很難看。」話題引發熱議。

有妹子在臉書●【爆廢公社二館】●表示，現在有些人會說穿瑜伽褲去上班或逛街不合宜，會露駱駝蹄（女生穿著很貼的緊身褲時，褲襠位置呈現出的私密處形狀），她自己也曾穿瑜伽褲去逛菜市場時，被中年婦人批，「上衣穿長一點，不然穿這束口（緊身褲）很難看。」

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原PO就傻眼，「關她什麼事？」說自己買的是有無尷尬線的設計，強調「現在的瑜伽褲，大部分都不會露駱駝蹄，哪來的不好看？」接著話鋒一轉，「我記得小時候，20幾年前有種緊身褲，叫『踩腳褲』，有流行過一陣子，那個才是露鮑魚線，很難看。」

她還說，現在無論什麼場合，她每天都穿瑜伽褲，因為輕鬆又自在，「現在的瑜伽褲沒有鮑魚線。，看起來是平的、沒線，不要再針對瑜伽褲了！」就有女網友秒認同，「瑜伽褲還能縮肚子提臀 是真的顯瘦又方便」、「我也愛穿」、「非常認同！露胸說不檢點！穿短的說不得體，不管！自己穿得舒服最實在。」

也有人表示，「以前踩腳褲，外面通常都還會有裙子短褲，或者長上衣，現在瑜伽褲品質不一，有些確實就是顯現出駱駝蹄」、「支持+1，不過不建議買便宜貨、材質差的，那種撐開布料變很薄，近乎透明就很難看」、「這種褲，大家已經知道會有駱駝線，就會先注意看，然後一直看，然後會自己腦補幻想」、「我曾經看過一個穿瑜伽褲，結果裡面穿丁字褲，走在後面看到整個很清楚。」

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