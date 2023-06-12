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一吃飽就想衝廁所！醫曝出現「3症狀」：恐已生病了

小便,大便,上廁所。（圖／達志／示意圖）

▲不少人會在吃飽時突然很想上廁所。（圖／達志／示意圖）

文／CTWANT

一吃飽就衝廁所正常嗎？大腸直腸外科醫師陳威佑提醒，要留心3情況，有可能是「胃結腸反射亢進」！他解釋，胃在進食後為了容納食物會逐漸撐大體積，此時結腸受到神經刺激而收縮、蠕動，就會將糞便推向直腸、誘發便意，這就是胃結腸反射，屬正常現象。但若還伴隨腹痛、軟泥狀糞便，或出現便秘情形，就要留意可能是胃結腸反射亢進，是大腸激躁症的症狀之一。

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陳威佑醫師在臉書《大腸直腸外科 陳威佑醫師》上發文指出，我們的身體有時候不受到大腦意識控制，而是透過自律神經反射，讓身體得以有最適當的運作方式。其中「吃飽就有便意」的現象，亦是如此，「當我們進食後，胃的體積會為了容納食物，逐漸撐大。此時結腸會受到神經刺激而收縮、蠕動，將糞便推向直腸、誘發便意，而這就屬於胃結腸反射。」

一吃飽就衝廁所正常嗎？　外科醫曝3症狀：是大腸激躁症！

▲醫師提醒，若出現3症狀，可能是胃結腸反射亢進。（圖／翻攝自臉書／《大腸直腸外科 陳威佑醫師》）

陳威佑補充，胃結腸通反射常在用餐後15分鐘後，一天發生約1至3次。通常在吃完早餐後，胃結腸反射的情形特別明顯。主要是胃已經長達6小時以上沒有接收到食物，一旦吃了早餐，便能喚醒腸胃蠕動、引起胃結腸反射。因此，他通常也會建議便秘患者，要吃早餐，把握一天最容易排便的重要時刻。

但他也提醒，雖然胃結腸反射屬於正常生理現象。不過，如果吃飽就跑廁所，還伴隨著腹痛、糞便呈現軟泥、水泥狀態，或是反而有便秘情形，就要留意有可能是胃結腸反射亢進。

陳威佑進一步指出，胃結腸反射亢進在臨床上又被認為是大腸激躁症的症狀之一，雖然目前還沒有文獻，清楚指出引發胃結腸反射亢進的具體原因，不過腸躁症患者往往因為內臟的敏感性強、腸胃蠕動過快、或是心理壓力較大，使得交感神經變的活絡，進而抑制腸胃蠕動，或是在進食後就有強烈排便衝動，並有腹脹、脹氣、腹痛等情形。

陳威佑也援引Neurogastroenterology andMotility期刊上的研究指出，攝取含有過量飽和脂肪的食物，例如：油炸食物、加工食品、糕點等烘焙食品，會抑制迴腸活動，延遲胃排空的時間，導致腸胃蠕動變慢、便秘。而食用含有較多乳糖、寡糖的碳水化合物，會經由大腸裡的細菌發酵，產生短鏈脂肪酸，加劇胃結腸反射情形。

因此針對胃結腸反射亢進較明顯的朋友，陳威佑也建議要減少食用過油的食物，並尋求專業醫師協助。部份情況是可以經由醫師檢查結合與營養師的建議之下，藉由階段性的低腹敏飲食，使腸道蠕動趨於穩定、正常。

此外，陳威佑也提醒，胃結腸反射不受到我們的意識控制，而是由自律神經發出來的珍貴訊號，「很多人因為忙碌，會習慣性地忽略身體傳來的便意訊號。長期無視這個訊號，可能會加重便秘，或是不自覺讓壓力影響腸道機能，導致胃結腸反射亢進、慢性腹瀉等情形。」因此，平時我們除了要維持正常飲食，也別忘了做好壓力調適，並留心、尊重「便意」訊號，才是顧好腸道健康的基本之道！

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