彰化男褲子掏出45公分鋸刀！急診室醫師聯手奪刀　驚悚畫面曝光

記者唐詠絮、柯沛辰／彰化報導

彰化基督教醫院11日發生院內砍人事件，當時林姓嫌犯自稱是友人，要來「探視」許姓男子，但雙方疑似有嫌隙，途中又發生口角，竟拿出預藏的鋸刀欲行兇。當時急診部醫師察覺不對勁，第一時間與警衛聯手奪刀，才讓院內免於濺血。

許姓男子11日凌晨3點54分因右耳受傷，到彰基急診部求診。半小時後，林姓男子上門探視，自稱是友人，但急診醫學部主治醫師黃彥偉一聽對方語氣，直覺來者不善，與護理師悄悄通知院內駐衛警，請3位警衛前來警戒。

▲林男突然從腰間拔出一把長約45公分的鋸刀。（圖／記者唐永絮翻攝）

不料，林男找到許男後，果真先朝對方右臉揍了一拳，隨即從褲子掏出一把長約45公分的鋸刀，準備行兇。黃彥偉及一名警衛第一時間衝上去奪刀壓制，另外2名警衛也上前協助，並報警處理，才讓整起事件平安落幕。

黃彥偉表示，當時林男從褲子掏出大鋸子的時候，眾人都嚇了一跳，然而當時情況非常緊急，儘管冷汗直流，但根本無暇思考，只擔心周圍的人受到傷害，所以他奮不顧身地跟警衛聯手壓制，直到事後完全制伏嫌犯後，才開始感到後怕。

▲黃醫師與警衛聯手奪刀。（圖／記者唐永絮翻攝）

對此，院長陳穆寬對黃醫師及駐警人員予以高度讚賞，因為事件發生在深夜，正是大家體力最疲憊的時候，但幾人即時反應、處置得當，讓患者及醫護人員得以安全，再次給予肯定。

事後，警方進行筆錄，但許男堅持不提出告訴。許男供稱，他與林嫌是多年朋友關係，雙方是口角糾紛才險些釀成衝突，因此全案訊後依社會秩序維護法裁處。