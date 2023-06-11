國民黨中正萬華初選開跑！　應曉薇網路聲量「黨內外都第一名」

▲應曉薇在中正萬華區立委初選網路聲量最高。（圖／記者宋良義攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市中正萬華區立委從11日開始進行為期三天初選民調，分別由三名市議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平投入初選，陸戰實力各有千秋，但在網路空戰聲量上，應曉薇不只領先黨內對手，也領先民進黨吳沛憶跟無黨籍于美人，截至10日，應曉薇已站上中正萬華區立委參選人中聲量第一，也代表她的討論度是該選區最高。

根據Sola大數據團隊分析，應曉薇於4日至10日聲量維持在54名，黨內初選對手鍾小平爬升到159名、郭昭巖則升到240名；民進黨對手吳沛憶在民進黨一連串性騷炎上事件後，聲量跌回158名；無黨籍于美人則再往下降，來到104名。

應曉薇雖然初選起步較晚，但在過去兩週展現出一定的爆發力，聲量從120名一路提升到54名，且聲量絕大部分是正面聲量，自主聲量比例也高於非自主聲量，等於跟其他對手相比，應曉薇堅定支持者比例相對高出許多；加上她的媒體曝光度高於其他人，在近來爆發諸多性騷事件的評論與「女性守護者」、「年輕人協力者」形象，都展現她後來居上的能量，以年輕族群的聲量接受度來看，她也都領先。

反觀鍾小平，自主聲量可說是該選區五人當中最差的（28.1分），非自主聲量高，是因為南門中繼市場事件記者會上，被同黨立委參選人羅智強提及（1174.7分），才來到159名。至於郭昭巖的部分，雖有試圖在網路空戰上做努力，找了許多國民黨大老拍影片力挺，但由於平時較不著墨網路，以致貼文擴散度不高，排名240名，因此，即使郭昭巖有足以自豪的「陸戰隊」，民調上是不是能符合國民黨這次初選要求的「年輕人加權」，恐怕會是郭昭巖的軟肋。

▲台北市中正萬華區立委擬參選人網路聲量排行榜。（圖／Sola大數據團隊提供）