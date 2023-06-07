自籌經費師生齊力…壢中畢業生孵夢　畢業MV三周YT點閱破萬

▲中大壢中畢業典禮籌備會成員費時1個多月，拍攝畢業MV《藍白色的夢》。（圖／翻攝《藍白色的夢》MV畫面，下同）

記者高堂堯／綜合報導

6月鳳凰花開、畢業季到，隨著畢業歌曲和MV的風潮漸起，中大壢中本（第73）屆畢業生也推出自製MV《藍白色的夢》，自5月中旬上架以來3周，點閱數已破萬；校方和製作團隊指出，本屆畢業生的高中3年堪稱都在沉悶的疫情中渡過，仍揮灑青春熱血，克服缺乏經費、時間，以及同時準備升學的壓力，拍出具微電影規格和職業水準的MV，不但一如歌名地實現夢想，也成為足以代表全體畢業生的回憶。

壢中於6月1日舉辦畢業典禮，最後壓軸活動即為播放《藍白色的夢》、隨後由畢業典禮籌備會同學組成的樂團帶領全場710位應屆畢業生大合唱，搭配帶有祝福字句的紙飛機一一奔向空中，氣氛熱鬧而溫馨；在MV的Youtube連結下，也湧現許多留言肯定：「畢業歌也像微電影，回憶滿滿」、「影視系學長簽到，很有潛力的作品」、「影像跟歌曲都太有質感了吧！」、「最屌畢業歌 沒有之一」。

MV故事方面，一開始由一位OL滿臉倦容地走進光線昏暗的辦公室加班，吃著便當和布丁、趴在桌上沉沉睡去，電腦螢幕上突然收到e-mail、浮現高中同學的合照，讓她在睡夢中重返高中時代，與姊妹淘們共享喜怒哀樂、與同班男生的甜蜜初戀、與同學互砸生日蛋糕的嬉鬧…搭配歌詞「遺憾還是別留下，成一瞬的三年日常，這只屬於我們的瘋狂」，化為這張畢業合照，醒來後不禁對著照片微笑、將檔名改為「藍白色的夢」，心中也有了更多面對未來的勇氣。

畢籌會暨導演團成員陳子揚介紹，藍白色是天空和壢中人運動服的代表色，因此做為畢業歌的發想，由他和其他多位同學合力作曲填詞、編曲錄音製作，經投稿和全體畢業生投票表決後，險勝另一首作品、脫穎而出，並進一步編劇、拍攝剪輯MV，原本畢籌會僅42人，到最後總共有51位同學共同參與，陣容龐大。

指導老師暨壢中訓育組長彭珮貞直言，當初陳子揚提出拍攝MV的構想時，讓她眉頭一皺、直呼：「你是夢想家！」因為學校並沒有多餘的經費，而且畢籌會在下學期開學後的3月才成軍，與申請入學的時程完全重疊，也不能放任同學花過多時間籌備畢典而荒廢課業；不過最後還是被同學們的執著感動，決定幫他們完成夢想。

這個夢想並不便宜，畢籌會除了借助校外的音樂工作室完成歌曲製作和錄音，也租借多樣專業攝影、燈光器材來拍片，條條需要錢，彭珮貞除了提點同學們撰寫企畫案、向桃園市青年事務局請得2萬元補助，同學們也自主發行T恤等畢業紀念品，在各畢業班踴躍選購捧場下，又籌得1萬多元，勉強足以支應拍攝期間各種開銷。

彭珮貞也跟畢籌會約法三章：白天課得照上，但必要時會協助他們請公假；期間犧牲無數睡眠時間、甚至在校外洽公時於國道發生小車禍，也沒讓畢籌會同學們退縮放棄，最後花費1個多月時間催生出MV、於Youtube上架。

彭珮貞盛讚擔綱女主角的李子賢，雖然沒參加過話劇社或受過相關訓練，但展現十足天分，幾乎一個人帶全場，也認為畢籌會全員憑著驚人的毅力與組織能力，才能完成超越高中生水準的作品；陳子揚說，從開始製作到站上舞台，他們並不希望這首畢業歌只是一小部分人的意志，因此最後還邀請另一組候選歌曲的3位「競爭者」一起合作，並感謝他們參與音樂和音效製作，產生有代表性的成品、帶給所有畢業生強烈的情緒共鳴和共同回憶。

有興趣欣賞的《藍白色的夢》MV的讀者可上Youtube收看，網址：https://www.youtube.com/watch?v=C_42gucytb8。