快訊／女信徒家中暴斃…聖母到案　撇清：只奉獻房子給死者住

▲台中1名女子住處暴斃，4名涉案女子被移送複訊。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女子5日在住處暴斃亡，除了四肢瘀青外，無明顯致命外傷，死因成謎，警方懷疑與宗教驅魔有關。除死者4名室友、敎友因為涉案重大，遭檢察官依殺人罪嫌聲請羈押外，稍早4人所屬團體的「聖母」林欣月到案說明，林到案後聲稱，自己將房子「奉獻」給游女等人使用，但堅稱沒有和她們聯繫。

據悉，64歲林女創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，自稱聖母、聖師，正是2019年爆出活活打死信徒、揍瞎雙眼的邪教團體，原本在南投國姓鄉設立一間道場，瓦解後疑似重起爐灶轉移到大里，林女當時被依100萬元交保，而後起訴，目前仍在審理。

其中，案發後警方曾傳喚林姓「聖母」以道場屋主身分到案說明，她喊冤稱自己只是將房子「奉獻」給她們住，游女和其他人一起居住在這裡，未與她們聯繫。

死者游女與23歲的詹女、27歲許女所居住公寓的6樓頂樓加蓋正是該教團的道場，而游女與被拘提到案4女皆為該宗教的教徒，自稱是「好家風」團隊。

回顧此案，本月5日游女倒臥在家中失去呼吸心跳，室友報警後被送往醫院，仍搶救不治，由於游女四肢有多處瘀青，命案現場擺有宗教書籍、勸世字畫等物品，且2名女室友在案發後分別搬至台中市區、台南友人家，認為此案不單純，偵查後拘提2名室友到案。後續調閱監視器，發現還有2女當時曾進出大樓，共4女拘提到案，稍早皆依殺人罪聲押。