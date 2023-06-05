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大陸30倍音速「JF-22超高速風洞」已驗收　航太發射成本有望減9成

▲▼「JF-22超高速風洞」號稱可以重現30倍音速飛行條件。（圖／翻攝自央視）

▲「JF-22超高速風洞」號稱可以重現30倍音速飛行條件。（圖／翻攝自央視）

記者林彥臣／綜合報導

號稱可以重現「30倍音速」飛行條件、最大氣流速度達到10km/s的「JF-22超高速風洞」，5日於北京「懷柔園區」完成驗收。項目負責人姜宗林2021年接受大陸官媒訪問時就強調，JF-22風洞的目標是幫助達成「天地往返系統」，若成功可把衛星和航天器發射費用減掉90%。

根據央視報導，「國家自然科學基金委員會」在力學所「懷柔園區」組織了國家重大科研儀器研制項目「爆轟驅動超高速高焓激波風洞」（以下簡稱JF-22超高速風洞）的結題驗收會議。

「JF-22超高速風洞」項目是由「國家自然科學基金委員會」支持，「中國科學院力學研究」所承擔的國家重大科研儀器研制項目，於2018年正式啟動，研制周期為5年。

項目負責人姜宗林提出「激波反射型正向爆轟驅動」方法，將「不能用」的爆轟波頭變為「可用」和「好用」，帶領團隊構建了「超高速激波風洞技術體系」」，成功研制出JF-22超高速風洞。

▲▼「JF-22超高速風洞」號稱可以重現30倍音速飛行條件。（圖／翻攝自央視）

▲「JF-22超高速風洞」驗收會議。（圖／翻攝自央視）

該風洞是高超聲速和超高速領域的一座超大型實驗儀器，總長167m，噴管出口2.5m，實驗艙直徑4m，實驗氣流速度範圍3-10km/s，能夠揭示由分子解離主導的複雜介質超高速流動規律，可有力支撐我國天地往返運輸系統和超高速飛行器研發，對於推動氣動學科發展、提升我國宇航高技術研發能力具有重大意義。

JF-22超高速風洞與「JF-12復現風洞」共同構成唯一覆蓋臨近空間飛行器全部飛行走廊的地面實驗平台。

驗收專家組一致同意通過驗收，並評價該風洞在有效實驗時間、總溫、總壓和噴管流場尺寸等綜合性能指標方面處於國際領先水平。

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