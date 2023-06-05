福建艦甲板大裂縫有貓膩　豆腐渣工程是個誤會？

▲大陸首艘採電磁彈射的福建艦航母，疑似飛行甲板出現大裂縫。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

讓大陸高度期待的福建艦航母竟傳出疑似飛行甲板出現大裂縫的情況，讓國外網友質疑中國造艦能力。對此，大陸軍事專家陳光文認為，網路流傳照片中所謂「裂縫」有一定的連貫性，其最大可能是福建艦甲板上正在進行防滑處理，這是海試前必須進行的一個項目。

根據「Google地圖」拍攝的照片顯示，停泊在上海長興島圓沙港碼頭的福建艦甲板上疑似出現2條裂縫，幾乎橫貫了甲板尾部，讓網友直指中國出現重大造艦質量問題，甚至很可能讓這艘下水即將屆滿1年的航空母艦無法在近期進行海試。但這樣的說法，已遭到多名軍事專家反駁。

多數專家認為，照片中的「裂縫」應是角度問題，福建艦是一艘新建造的航母，所使用的航母鋼板都是經過嚴格檢驗，根本不會出現所謂的「嚴重裂縫」。陳光文更進一步撰文分析，這些在照片上呈現的裂縫仔細觀察有一定的連貫性，最大可能就是福建艦甲板上正在進行防滑處理。

文章指出，由於防滑作業是分別由不同人員操作，因而雖同時展開但進展不同，所謂「裂縫」就是防滑處理進度不同所出現的不規則防滑材料堆積的陰影。而想要證實這個猜測很簡單，就是過幾天再拍一次，就會發現所謂「裂縫」又位移了，因為防滑處理不會停留在固定一處。

值得注意的是，防滑層的舖設是航母海是前必須完成的重要項目，這反而意味著福建艦很可能真的要出海海試。陳光文強調，即便首次海試不會進行固定翼艦載機的起降，但是必然會有艦載直升機起降作業。

▼福建艦於2022年6月17日舉行下水儀式。（圖／新華社）