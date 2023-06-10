揪12歲少女大玩「主人與狗狗」遊戲　誘騙拍不雅片下場曝

▲高雄林姓男子誘騙12歲少女拍不雅照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓男子透過IG結識12歲少女小芳（化名），林男用甜言蜜語誘騙小芳大玩「主人與狗狗調教」遊戲，小芳仿照狗的姿勢拍下大量裸照傳給林男，家人得知後氣得報警，林男被告後趕緊花錢和解，法官考量他沒有前科，也獲得諒解，判他徒刑2年，緩刑5年，繳交公庫6萬元。

判決指出，林男是2021年底透過IG認識小芳，兩人一開始只是閒聊，小芳也逐漸對林男放下戒心，到了去年2月間，林男揪小芳玩起「主人與狗狗調教」遊戲，一開始也只是傳了「坐下」、「握手」等無關痛癢的指令。

後來林男變本加厲，傳了「主人好好調教狗狗」、「狗狗要露出2邊」、「內衣不用脫」、「制服拉開就好」、「整個胸都看到」、「主人喜歡」、「主人用舌頭舔」、「狗狗要讓主人語音調教嗎」、「沒看到小洞」、「坐著雙腿張開來更好」等指示給小芳，小芳就在家裡拿手機自拍裸露胸部或下體的照片給林男。

小芳家人事後得知女兒「被欺負」氣得提告，警方也循線找到林男並在他手機裡扣到大量私密照，林男被告後趕緊花錢和少女家人和解。

法院審理時，林男坦承犯行並表達悔意，法官認為他涉犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，原本可處3年以上、7年以下徒刑，但考量林男沒有前科，且雙方已經和解，少女和家人都已原諒他，依法減刑到2年，並給予緩刑5年，但需向公庫支付6萬元及接受法治教育10場次，全案可上訴。