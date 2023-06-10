川普「建議」律師向調查人員說謊！　竟在廁所藏美國情報機構文件

▲美國前總統川普遭聯邦指控37項罪名。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國前總統川普遭聯邦檢察官指控在佛州私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）非法持有美國核子和國防機密文件，身負37項罪名指控。長達49頁的起訴書中提到，川普曾指示助理將文件轉移至他處，包含廁所、舞廳和莊園度假寓所各處，並在收到傳票後建議他的律師「隱藏或銷毀文件」。

根據CNN、路透社報導，聯邦起訴書稱，卸任後的川普從白宮拿走了來自7個聯邦情報機構的機密文件，包含五角大廈、中央情報局（CIA）、國家安全局（National Security Agency）和能源部等，涉及有關美國秘密核子計畫，以及發生襲擊時的國內潛在漏洞等資訊。將近一年前，調查人員在海湖莊園帶回約1.3萬份文件，其中約100份標示為機密。

報導稱，川普將這些文件保存在海湖莊園與他在紐澤西州的高爾夫俱樂部。川普指示他的前助理諾塔（Walt Nauta）轉移文件，以隱瞞律師與聯邦調查局（FBI）探員。指控稱，一部分文件被存放在廁所的箱子裡，其他文件則轉移到海湖莊園度假寓所各處，以防被發現。諾塔因與川普合謀而面臨了6項指控。

報導指出，川普與他的律師討論了向欲收回檔案的政府官員說謊的可能性。川普對一名律師說，「如果我們直接告訴他們，我們這裡什麼都沒有，不是更好嗎？」檢察官表示，未經授權披露機密檔案對美國的國家安全、外交關係和情報收集構成了威脅。

川普13日將在邁阿密法庭首次出庭，當天也是他77歲生日的前一天，由於可以合併執行刑期，川普若被定罪，可能面臨到的最高刑期將為妨礙司法公正罪的20年有期徒刑。