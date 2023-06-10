川普高級機密隨便擺廁所、洩漏國防計畫當炫耀　起訴書重點一次看

▲川普隨意將密件擺放在海湖莊園的白金宴會廳。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國司法部今天公布起訴前總統川普不當持有機密文件案的刑事起訴書，指控川普把密件置於佛州寓所的浴廁內、拿來向賓客炫耀等，而密件內不乏美國重要的核武計畫。

「紐約時報」根據起訴書內容指川普遭起訴38項犯行，包括31件不當持有國防機密、含串謀妨害司法在內5件隱匿機密、2件對聯邦調查局（FBI）做出不實陳述。49頁的起訴書還指控川普非法持有與美國核武計畫、美國遭軍事攻擊時的弱點等相關機密。

川普被控2021年初卸任後把一些機密資料帶回他在佛羅里達州的住所「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）。檢方在起訴書中詳細說明密件類別、存放地點及川普的處理方式。以下綜合美聯社等外媒整理相關重點。

● 拿機密當炫耀工具

起訴書顯示川普對密件漫不經心程度超過之前想像。他2021年7月在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高球場向一名作家、一名出版商及其兩名員工出示一份國防部與軍方高層擬定的「攻擊計畫」，而這些人都沒有可接觸機密資料的安全許可。

檢方說川普與這些人的會面過程有錄音。川普告訴他們計畫屬「高度機密」，還說「身為總統，我本來大可解密。現在沒辦法了，你們懂的，但這仍然是機密」。

另在卸任已超過半年的2021年8、9月間，川普向自己旗下政治行動委員會的一名員工出示一份美方在外國從事軍事行動的機密地圖，對方也不具安全許可。川普坦承不該出示地圖，並警告對方別看得太仔細。

▲川普在海湖莊園的一間浴室和淋浴間裡有著成箱的文件。（圖／CFP）

● 密件置放於浴廁

起訴書指出，川普把數百份機密文件、報紙、剪報、筆記和卡片放在海湖俱樂部的紙箱裡。

從川普卸任到聯邦探員於2022年8月收回資料這段期間，有「數以萬計」人造訪海湖俱樂部，川普卻將文件擺在俱樂部內不同地點，包括舞廳、廁所和淋浴間、辦公空間、臥室和儲藏室。

起訴書提到，這些文件攸關「美國及外國的國防和武器能力、美國核武計畫、美國與盟國面對軍事攻擊的潛在弱點，以及遭外國攻擊時的可能報復計畫」。

● 「不准動我的紙箱」

大陪審團2022年5月發出傳票索取海湖俱樂部的機密資料，但川普不想從命。據起訴書內的律師紀錄，川普當時告訴律師：「不准任何人動我的紙箱」律師回憶，川普當時還問「如果告訴他們這裡什麼都沒有，會不會比較好」。

● 要律師「把問題處理掉」

2022年6月，川普的一名律師發現38份標註「機密」的文件後，將文件放入資料夾並用膠帶封好後去見川普。川普問對方：「有找到什麼嗎？這會出問題嗎？…還是沒事？」

這名律師告訴聯邦調查人員，他與川普討論資料夾的問題，川普比出個手勢，示意他找出任何真的會有麻煩的東西，然後說「你懂的，處理掉」。

這名律師說川普沒有明確下達指令，只做一個「處理掉的動作」。律師說他沒有「處理掉」資料夾裡的任何東西，而是立刻聯繫FBI和另一名替川普工作的律師。

▲川普也將密件存放在海湖莊園的一個儲藏室裡，其中有部分文件隨著倒下的箱子散落在地板上。（圖／CFP）

● 涉隱匿密件 連律師都防

起訴書提到，川普告訴管家諾塔（Walt Nauta）「把裝有文件的箱子搬走藏起來」，以免被FBI探員、大陪審團和川普自己的一名律師找到。

川普2022年5月23日與律師團開會時，同意其中一名律師找一天到海湖俱樂部翻看裝有機密文件的箱子。但檢方指出，在這名律師抵達前，川普就指示諾塔從儲藏室搬走64個箱子帶回諾塔家，直到律師來找文件之前，川普才要諾塔歸還30個箱子。

川普的律師於2022年6月3日將部分文件交還政府，川普向律師團聲稱他「坦蕩蕩」。不過起訴書提到，當天稍早，諾塔才剛把「川普的多個箱子…搬上飛機，然後飛機載著川普一家飛往北部度過夏天」。

● 檢方允諾讓本案加速審理

川普將於美國當地時間13日下午到邁阿密的法院出庭。承辦本案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）9日在記者會承諾讓本案審理速度加快。

史密斯說：「我的辦公室會尋求本案快速審理，以符大眾利益與被告權益。」

他並駁斥本案是政治起訴的說法，稱「我國有一套法律，它適用於所有人」。