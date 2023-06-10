嫌犯雙手反銬竟能用3動作殺警！手槍藏這躲過盤查　全程影片曝

Here's footage in the #Croydon custody centre as cuffed Louis De Zoysa guns down Sgt Matt Ratana with an antique revolver he bought at an auction. He had been searched but hid the gun under his armpit https://t.co/0sKjHytYDw pic.twitter.com/E6Qw3hcITq — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) June 8, 2023

記者崔子柔／綜合報導

英國25歲的男子德佐伊薩（Louis De Zoysa）日前因被巡邏的員警發現攜帶毒品、彈藥而被逮，他雙口被反銬在拘留室訊問時，竟然掏出藏在腋下的槍，射殺站在他面前的員警拉坦（Matiu Ratana），整段畫面近日被公開。

根據《BBC》報導，事件發生在2020年9月25日，在倫敦南部道路上巡邏的員警從德佐伊薩身上找出毒品、7顆子彈，便將他上銬帶回警局。

▲德佐伊薩迅速站起。（圖／翻攝自推特）



影片中可見，德佐伊薩被雙手反銬坐在拘留室內，他左右邊、正前方共站了3名員警，當左右側的員警要向前將他扶起時，他搶先站起，並拿出藏在腋下的手槍，連續開4槍。

▲德佐伊薩迅速握槍，員警來不及反應。（圖／翻攝自推特）



另2名員警立刻上前將德佐伊薩壓制，不過仍無法挽回肺部、心臟中彈的拉坦，德佐伊薩也在第4槍時射中自己的頸部，導致腦部受損，日前開庭時坐著輪椅出席。

▲德佐伊薩開槍後遭到壓制。（圖／翻攝自推特）



德佐伊薩否認犯下謀殺罪，在拘留室內是因「自閉症崩潰」才會開槍，並非蓄意殺人，目前本案仍未做出判決，檢方認為，德佐伊薩可能是在被捕後、離開警車之前拿到槍。