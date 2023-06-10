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嫌犯雙手反銬竟能用3動作殺警！手槍藏這躲過盤查　全程影片曝

記者崔子柔／綜合報導

英國25歲的男子德佐伊薩（Louis De Zoysa）日前因被巡邏的員警發現攜帶毒品、彈藥而被逮，他雙口被反銬在拘留室訊問時，竟然掏出藏在腋下的槍，射殺站在他面前的員警拉坦（Matiu Ratana），整段畫面近日被公開。

根據《BBC》報導，事件發生在2020年9月25日，在倫敦南部道路上巡邏的員警從德佐伊薩身上找出毒品、7顆子彈，便將他上銬帶回警局。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲德佐伊薩迅速站起。（圖／翻攝自推特）

影片中可見，德佐伊薩被雙手反銬坐在拘留室內，他左右邊、正前方共站了3名員警，當左右側的員警要向前將他扶起時，他搶先站起，並拿出藏在腋下的手槍，連續開4槍。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲德佐伊薩迅速握槍，員警來不及反應。（圖／翻攝自推特）

另2名員警立刻上前將德佐伊薩壓制，不過仍無法挽回肺部、心臟中彈的拉坦，德佐伊薩也在第4槍時射中自己的頸部，導致腦部受損，日前開庭時坐著輪椅出席。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲德佐伊薩開槍後遭到壓制。（圖／翻攝自推特）

德佐伊薩否認犯下謀殺罪，在拘留室內是因「自閉症崩潰」才會開槍，並非蓄意殺人，目前本案仍未做出判決，檢方認為，德佐伊薩可能是在被捕後、離開警車之前拿到槍。

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