古家齊雷雨中打滑遭撞！與女友夾困車內雙亡　粉絲突收噩耗崩潰

▲古家齊雨中車禍身亡，粉絲突收噩耗超錯愕。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

國道1號南下87.6公里5月19日發生一起死亡車禍！警方調查，當時一輛自小客車行駛於內側車道，疑因操作不當失控打滑至外車道，造成另輛大貨車閃避不及當場撞上，自小客車駕駛與乘客雙雙身亡。如今消息傳出，死者為台灣男歌手古家齊與其女友，突如其來的噩耗也讓他的親友及支持他的粉絲悲慟不已。

這起事故發生在上個月19日凌晨2時許，當天因受到鋒面影響，桃園、新竹凌晨下起大雷雨，還有網友表示，開車在國道就算打開雨刷，也根本看不到路，而古家齊行經事故路段時，就因大雨車輛打滑，導致後方車輛閃避不及當場撞上。

透過畫面可以看到，古家齊的自小客車右側被撞到幾乎全毀，古家齊與女友被夾困車內。警消獲報到場後，只好緊急出動破壞剪，才得以將2名傷者救出送醫，但2人仍不幸因傷重宣告不治。

今古家齊驟逝消息傳出，大批粉絲及親友面對這突如其來的噩耗都相當錯愕，紛紛在臉書發文哀悼。據悉，古家齊告別式已於5月底在嘉義舉行，並從5月27日至6月4日一連九天，以基督教儀式完成，家屬也在相關訃聞寫下：「家齊沒有真正離開大家，他只是去天堂開演唱會了。」

▲古家齊。（圖／翻攝自古家齊臉書）