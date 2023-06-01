對下一代摺疊機有信心　爆料曝：三星預計銷售1500萬台

▲爆料指出，三星預計今年將銷售1500萬台摺疊機。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

據科技爆料客@Tech_Reve 的資訊，三星為即將推出的Galaxy Z Fold 5 和Galaxy Z Flip5 定下了目標。他表示，三星計劃在今年銷售1500 萬台折疊手機，這個目標將比去年的實際銷量高出60%。

分析指出，儘管三星是最早發布折疊手機的廠商之一，但折疊手機目前正陷入激烈的市場競爭中。先前亮相的Google Pixel Fold 折疊手機已經有部分顏色和機型在美國出現預訂缺貨情況。而Motorola的最新一代折疊手機 Razr 40 Ultra 也曝光了詳細配置。

根據此前多方爆料，預計三星將於今年 7 月發布新一代 Galaxy Z Fold5 和 Galaxy Z Flip5 折疊手機。目前的爆料資訊指出，三星Galaxy Z Fold 5 將採用全新的水滴狀鉸鏈，在閉合狀態下不會出現縫隙。外螢幕尺寸為6.2吋、內螢幕尺寸為7.6吋，兩者均支援120Hz 刷新率，螢幕材質為AMOLED。

此外也配備高通S8 Gen 2 for Galaxy 晶片，機身背面配有 3 個鏡頭，包括 5000 萬像素主鏡頭，支援光學防抖。1200 萬像素超廣角；1000 萬像素支援 3 倍變焦的長焦鏡頭，支援光學防抖。機身正面配有1200 萬像素自拍鏡頭。

三星Galaxy Z Flip 5 則具備6.7吋FHD+ AMOLED 120Hz 內螢幕，3.4吋外螢幕，配備高通S8 Gen 2 for Galaxy 晶片，1200 萬像素主鏡頭，支援光學防抖；1200 萬像素超廣角。機身正面配有1200 萬像素自拍鏡頭。