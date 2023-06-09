國中會考成績今出爐！8點開放查詢　網址看這邊

▲國中會考今寄發成績單，考生也可上網查成績。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年國中教育會考今（9日）上午8時在網上公告成績，學生可至國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢自己成績，考生若要申請複查成績及結果通知，或者補發成績通知單，申請時間從後天（11日）到下週一（12日）的上午9時到16時，逾期不受理。



近20萬人報名的國中會考已在5月20、21日舉行，台師大心測中心也在本週二（6日）晚上公布「等級加標示與答對題數對照表」，讓考生瞭解各科「精熟（A）」、「基礎（B）」及「待加強（C）」與答對題數關係。

根據心測中心公布的「等級加標示與答對題數對照表」，要拿A++的考生，國文只能錯2題、社會錯3題、自然錯2題；英文包含閱讀與聽力，總分100分，加權後98.14分以上可拿A++，數學包含非選題，總分100分，加權後91.6分以上者可得A++。

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▲國文、社會與自然科答對題數對照表。（圖／翻攝國中會考網站）

國中教育會考今寄發成績單，高中免試入學招生作業也將開跑，各就學區考生可於6月21日到6月29日查詢個人序位並填志願。免試入學分發結果將7月11日出爐，7月14日開放新生到各高中報到。

台北市華興中學校長曾騰瀧提醒考生，免試入學可填30個志願，但應以「夢幻、落點、保險」三類學校，依順序各選填1到2所學校，總計加起來至少選填5個志願，而選填志願時，應瞭解學校特色課程、個人特質與分數落點。