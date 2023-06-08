「海洋森林」罵婊子、狗雖道歉　遭辱女員工再爆「恐嚇內幕」

▲游泳館發道歉聲明，網友不買單。（圖／翻攝自海洋森林臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化「海洋森林」經理辱罵女員工「婊子、髒貨」，甚至暗諷她是狗，錄音檔掀起網友暴怒，事件炎上後，上午發出道歉聲明道歉，仍止不住輿論撻伐，女員工在該道歉文下方接續爆料，昨（7）晚間10點半左右，海洋森林X董事不斷傳訊息揚言「法院見」，並傳來我家人的照片，意圖明顯恐嚇，讓我心生畏懼，《ETtoday新聞雲》記者打電話向董事長求證此事。

錄音檔中，游泳館似乎要開除女員工，但副理要求她填的卻是「自願離職申請書」，且因為她工作未滿3個月，只給薪水、沒有遣散費。女員工就不滿發問，「為什麼女生一定要先學櫃台，男生卻不用？」沒想到副理突然有點小發飆，「公司請人來，我不是為了公平欸！我開公司為了公平嗎？我開公司為了男女平權嗎？我開公司為了社會義務嗎？」

▲女員工錄音檔。（圖／翻攝自女員工抖音）

後來經理出現，女員工就提到副理請她填離職、拿薪水離開，經理一開口就是「那妳撕掉嘛！妳現在可以離開嗎？可以嗎？對啊！那不要簽嘛！撕掉嘛！作廢嘛！妳可以離開嗎？」其中一段，經理突然要求「幫我報警」，問女員工「那我講婊子講髒貨，我看著妳這樣子講，不就是罵妳這樣子嗎？是這樣嗎？」女方則回「我沒做的事情就是沒做啊！」「你知道誣告是一種罪嗎？」經理卻用戲謔語氣回「吼吼我喜歡na！」聽到她問「還生氣嗎？」則笑說「不會啊～我跟狗不會生氣。」

▲游泳館今天開門營業。（圖／記者唐詠絮攝）

就是這1分多鐘的錄音檔引發網友怒火，還到Google評論洗1星負評，「海洋森林」上午雖然發出公開聲明對外道歉，但女員工又在該道歉文下方接續爆料，「昨（7）晚間10點半左右，海洋森林Ｘ董事不斷傳訊息揚言「法院見」，並傳來我家人的照片，意圖明顯恐嚇，讓我心生畏懼，整晚都沒睡好，今日這份道歉，不足以支撐我的情緒、我重新找工作的經濟壓力，恕無法接受」，而《ETtoday新聞雲》記者打電話給董事長本人求證。