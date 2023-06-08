醫療用電動運具不是車輛　屏警籲高齡者穿亮色衣物再上路

▲電動代步運具路權等同行人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局統計今年1至3月，高齡者使用醫療用電動代步運具發生死傷事故有48件，雖較去年降低，但因電動代步運具防護性不足，一旦發生事故常造成嚴重傷亡，籲高齡者外出，儘量搭乘大眾運輸工具，親友接送或穿著亮色衣物．戴帶反光飾物，確保安全。

縣警局交通隊表示，今年1至3月，高齡者使用電動代步運具發生48件事故，較去年降低12件，但一旦發生事故常造成嚴重傷亡，為有效防制高齡者交通事故，除加強宣導年長者清晨或天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物，外出盡量利用大眾交通運輸工具、計程車或請親友接送，穿越道路應利用行人穿越道遵守交通安全規則。

縣警局長蔡文峰表示，醫療用電動運具不是道路交通管理處罰條例所稱之「車輛」，屬行人活動的輔助工具，路權等同「行人」，但常見年長者或行動不便者當做機車使用，直接騎上道路，可能對自己或他人造成危險。

他說，由於電動代步運具車身低，稍不注意就會被其他汽車駕駛人忽視，陷入視覺死角範圍，且電動代步車較缺乏夜間照明及警示安全設備，如行駛在道路上，遇到未注意車前狀況的駕駛人，就容易造成重大交通事故，呼籲民眾使用電動代步運具應遵守行人相關規定，並加裝反光物品或照明，以維護道路交通安全。