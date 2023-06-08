陸高考奇葩事件大盤點：黃金獵犬闖考場被架走、上廁所爆管全身濕透

▲一隻黃金獵勸闖進考場被現場值班員警架離。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸2023高考進入第二天，有網友整理出這次考試出現的奇特現象，包括黃金獵犬闖考場被值班員警架走；父親載兒子去江西考試，卻一路開到湖南，差點錯過高考；女孩考前上廁所時水管爆裂，全身濕透緊急請交警護送回家換衣服等，在考試的緊張氣氛中，增加一點趣味性。

安徽六安舒城縣第三中心考點7日開放入場後，考生們正依序通過安檢門進入，這時，只見一隻黃金獵犬從人群中竄出，想要跟著考生衝進考場。在現場執勤的特勤員警見狀，迅速上前將這隻黃金獵犬控制住，並由兩名員警把牠架離考場。黃金獵犬吐舌被架離的照片傳開後，讓不少網友發出會心一笑。

▲糊塗家長送錯考場。（圖／翻攝微博）

為了讓考生能在考前做充分準備，有些家長選擇前一天將考生送至考點附近住一晚養精蓄銳，不過，江西有一名糊塗的李爸爸，原本要開車送兒子送到40公里外的井岡山市，沒想到卻開錯路，一路跑到60公里外的湖南株洲境內，最後在工作人員協助指路，才順利在晚上抵達。

▲考生在交警協助下往返考場，將濕透的衣服換下。（圖／翻攝微博）

此外，高考考試前，「廁所」也經常成為突發事件的發生地。四川南充一名女考生在考前等待時去上廁所，竟然碰到管線爆裂的衰事，全身被淋了濕透，連忙拜託現場駐守的交警幫忙，協助將考生送回家換衣服後再返回考場，幸好沒有耽誤考試。

無獨有偶，發生在四川的雅安市某考場，一名考生在上廁所時，身分證掉到馬桶裡被水沖走，同樣拜託現場值班的員警幫忙，警方也開闢綠色通道，讓考生在10分鐘內往返，補齊應考的證件。