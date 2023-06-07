「絕密級」高考試卷！武警真槍實彈全程押運　下水道都被嚴控

▲大陸一年一度的高考於6月7日拉開帷幕。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一年一度的高考於6月7日拉開帷幕。一份高考試卷，從命題人在命題期間不允許使用任何通訊設備；承擔高考試卷印刷任務的單位一般在高考前一個月進行全封閉式管理，各個車間均設有完善的門禁、監控、防盜系統，就連下水道都會安裝防護網；試卷則由公安或武警真槍實彈押運……，每一個步驟都是保密工作的重中之重。

據《中公網》報導，在高考前2個月左右，高考命題人便會開始進行遴選，通常由高校教師和中學教師組成，這個過程被稱為「入闈」。相關部門會對入選的命題人進行全面審查、加強保密教育、簽署保密協議。

在高考命題期間，命題人不允許使用任何通訊設備，只能通過固定電話對外聯絡，且通話內容會受到全程監聽。即使命題人僥倖將通訊設備帶入了命題場所，場所內各處安裝的信號屏蔽設備，也會讓手機等無法正常使用。

高考試卷初步形成後，還要經過專家的反覆試驗、檢查，直到全體意見統一，不再有分歧，高考試卷才算最終完成。在這個過程中，命題人不僅要在命題過程中絞盡腦汁，出完的題目還要與市面上練習冊中的習題進行比對，防止出現重複題目。

在命題工作結束後，命題人仍然不能離開命題場所，而是要一直等到高考結束，當所有考生走出考場後，他們才能離開。即使離開，根據規定，參加命題的工作人員在一定時間內未經考試主管部門准許也不得參與編寫、出版高考相關輔導用書和資料。

每到高考季，高考試卷在監獄印刷的相關新聞總會引起外界的好奇，這也並非空穴來風。能進行高考試卷印製的單位，都必須擁有由教育部和國家保密局共同頒發甲級國家秘密載體印製資質，監獄確實位列其中。在《關於進一步加強國家統一考試保密管理工作的通知》中明確說明，「對經審查符合考試試卷印製保密條件的監獄印刷廠，可發給其限定許可範圍的《國家秘密載體複製許可證》，許可範圍一欄應註明『僅限考試試卷類印製』字樣。」因此，只要符合一定條件，監獄可以成為高考試卷的印刷單位。

除了監獄外，承擔高考試卷印刷任務的單位一般在高考前一個月進行全封閉式管理，各個車間均設有完善的門禁、監控、防盜系統，不僅24小時有安保人員輪班值守，就連下水道都會安裝防護網。

直接接觸試卷的工人同樣要進行封閉管理，管理嚴格程度與命題人相差無幾。為了防止漏題，他們產生的所有垃圾都要經過粉碎後才能被運送出印製單位。同樣，他們也要在高考結束後才能重獲「自由」。

高考試卷印刷完畢後便要被運送至各個地區考點，作為唯一的流動環節，運輸過程是高考試卷安全保障工作的重點。如果按保密級別劃分，高考試卷屬於最高級別的「絕密」。因此，打包好的高考試卷通常會由特勤車隊進行押運，特勤車隊中既包含來自考試中心的工作人員，也有當地公安及武警官兵。

特勤車隊的行程在出發前便已規劃完畢，所有車輛都安裝有衛星定位裝置，車輛一旦偏離既定路線，遠程監控人員可以立即作出反應。同時，每輛車的內外角落都安裝有攝像設備，對車內外情況進行實時監控，所有數據都會被實時傳送至指揮中心，有專門人員通過視訊遠程監控運輸過程。同時，整個過程完整的監控畫面也將被存檔，以便出現問題時進行回看，尋找可能的疏漏。

高考試卷在運抵各考點後會被存放在專門的試卷保密室，保密室的建設同樣有著嚴格要求。根據相關規定，試卷保密室必須設在樓房的第二層以上，房間必須是鋼混或者磚混結構的套間，具備防盜、防火、防潮、防鼠功能，配備鐵門、鐵窗、鐵櫃，鐵櫃的數量需能夠滿足分科存放全部試卷的要求。套間的外屋供值班人員生活起居，內屋則用於存放試卷，內外屋之間須安裝防盜門。

在試卷保密室內，有一批「守卷人」和高考試卷「同吃同住」。不同「守卷人」間會進行輪班換崗，無論吃飯、洗漱還是上廁所，考卷24小時不能離開人員看守。除了「守卷人」貼身看守，保密室內外還安裝有電子監控以及紅外報警裝置，紅外報警裝置與110系統聯網，一旦觸發警報，相關人員能夠以最快速度趕到現場。

要進入試卷保密室，通常至少要經過三道門。不同門之間使用不同鑰匙，且分別存放在不同人手中。也就是說，要進入試卷保密室，至少要三個人同時在場。正是每個環節滴水不漏的安全保障措施，才最終保障了高考的公平進行。