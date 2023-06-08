陸媒：特斯拉動員中國供應商出海　赴墨西哥複製「上海工廠」

▲特斯拉上海廠。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《36氪》8日報導，特斯拉正嘗試在墨西哥複製一座上海工廠，包含供應鏈體系，目前已有供應鏈企業被動員赴墨西哥設廠。

報導指出，特斯拉正動員中國的供應鏈企業赴墨西哥投資建廠，節奏還相當緊迫，供應商們擔憂，若不及時響應，可能會丟掉好幾億元的大單。

今年以來，已經有不少特斯拉的供應商宣布在墨西哥建廠的規劃。例如，旭昇集團今年3月底就曾表示，將在墨西哥投建生產基地。知情人士透露，情況順利的話，旭昇的工廠明年7、8月份就能投產。

報導提到，多家大陸的產線設備生產商已經在墨西哥設立辦公點，負責設計、售後配套等業務。一家設備公司的負責人說，墨西哥現在是投資熱土，很多客戶都來了，甚至有供應鏈公司直接帶著產線工人過去建廠。

特斯拉除了訂單以外，沒有給相關供應商額外的支持。業內人士指出，與在中國建廠可以獲得土地、金融的支持不同，在墨西哥只有稅收優惠與人才補貼。

報導也分析，特斯拉想在墨西哥複製上海工廠的驚人效率，特斯拉汽車業務高級副總裁朱曉彤的大量精力目前都花在了墨西哥的蒙特雷工廠。值得注意的是，特斯拉上海工廠的落成與投產就是朱曉彤所主導的。