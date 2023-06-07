快訊／「宮原眼科」要進駐台南了　新分店位置、名稱曝光

▲「宮原眼科」母公司日出集團將在台南展店。（圖／翻攝自宮原眼科）

記者趙蔡州／綜合報導

在台中以「宮原眼科」、「第四信用合作社」等事業打響名號的日出集團，將首次跨出台中進駐台南，選中百年歷史建築「赤崁東街宿舍」為展店基地，新店名稱也延續了日出集團過往的命名風格，取名為「明治町冰淇淋」。消息一出立刻在臉書引起網友熱議，許多人期待說「期待老屋修繕的成果」、「愛店要來台南了！」

宮原眼科是一棟紅磚瓦構成的建築，1927年由眼科博士宮原武熊所興建，是日治時期台中最大的眼科診所，國民政府來台後變成台中衛生院，後來隨著時代變遷變成危樓，加上921大地震與颱風重創，逐漸沒落成一處雜草叢生的廢墟，直到2010年日出集團接手翻修，才變成如今的台中高人氣的餐廳之一。

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根據臉書粉絲團「台南式 Tainan Style」曝光的資訊顯示，日出集團將首次跨出台中進駐台南，選中百年歷史建築「赤崁東街宿舍」為展店基地，將新址打造成全新品牌「明治町冰淇淋」，「相信不久的將來，等到明治町冰淇淋開幕，也將會引起一波熱潮！」

至於為什麼叫明治町冰淇淋，原因是日治時期的赤崁東街宿舍，恰巧就位於明治町這個行政區內，並作為町內的公務員宿舍使用，二戰後又變成警察宿舍，直到2004年後才荒廢，並於2016年被登錄為歷史建築，原名稱是「白金町（後勘誤為明治町）日式宿舍」，2019年為了方便民眾辨識，才改名為赤崁東街宿舍。