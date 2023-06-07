8個新聞頻道執照即將到期　NCC展開密集換照審查



▲NCC通傳會（示意圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



衛星電親新聞頻道今年度進入密集換照期，根據NCC(通傳會)資料，共有TVBS 新聞台、TVBS、年代新聞台、壹電視新聞台、非凡財經新聞台、東森新聞台、民視新聞台、三立新聞台、寰宇財經新聞台等8家執照將在7月底至8月間到期，正接受NCC審查。



NCC7日進行TVBS 新聞台、TVBS、年代新聞台、壹電視新聞台，一共4家新聞屬性衛星頻道的換照審查案，這也是中天新聞台於2020年換照沒過關之後，首次進入新聞台密集換照，引起外界關注。



NCC發言人翁柏宗表示，4個頻道7日都由高階主管帶隊到NCC進行審議會談，NCC請各台補充資料，再續行審議。在違規裁處案部份，TVBS過去6年共有12件裁罰363萬、TVBSN9件裁罰380萬、年代新聞6次160萬、壹電視新聞6次160萬，大都是節目與廣告未明顯區分的違規案。



NCC委員也關注年代新聞、壹電視新聞人力是否共用的問題，年代新聞表示目前新聞部專屬人力251人，與壹電視新聞台各自獨立運作；NCC委員關注壹電視新聞台員工招募、薪資改善議題，壹電視表示目前新聞專屬人力227人，起薪為3萬元以上。



依據衛廣法規定，衛星頻道每6年需申請換照一次，除了上列4個頻道，有線電視CH49~58新聞主要區塊的頻道，例如非凡財經新聞台、東森新聞台、民視新聞台、三立新聞台、寰宇財經新聞台的執照都將在8月陸續到期，正在NCC密集審議中。



