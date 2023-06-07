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社會 社會焦點 保障人權

拚命女警騎車上國道抓違規　警「不舉發」籲：考量比例原則

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警察局林園分局交通隊一名女警，日前騎乘機車上國道取締交通違規，影片曝光後引發熱議。國道警方今(7日)重申，取得女警執行勤務的佐證資料，因此不會製單舉發，但也要呼籲警察值勤應考量比例原則，以安全為優先。

警方調查，任職於高雄事警局林園分局交通分隊的陳姓女警，5日上午10時許執行取締交通違規勤務，行經大寮區鳳林二路與市道188線時，發現一台自小客車闖紅燈，又有轉彎未打方向燈、行車搖晃等行為，隨即上前攔查，但對方卻不停車，甚至開車由88快速道路開往國道規避攔查，陳姓女警一路追上高速公路。

▲女警追交通違規車輛，跟著上國道。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女警追交通違規車輛，跟著上國道。（圖／記者許宥孺翻攝）

有民眾直擊這一幕，發現有女警騎乘警用機車在國道一號北向鼎金路段，一路開著鳴笛警示燈，該名女警先是行駛在內線車道後，又打方向燈轉向中線車道，並一路切換車道往左營、仁武方向，民眾將影片放上網路後引起議論，有人懷疑女警此舉是否違規。

國道警方昨日表示，因仍無民眾檢舉，無製單依據；而林園分局也主動檢附資料佐證，行為符合阻卻違規要件，因此暫時不會對女警舉發。

▲▼女警騎乘警用機車飆上國道。（圖／翻攝自網路）

▲▼拼命女警為了抓交通違規車輛，騎乘警用機車上國道。（圖／翻攝自網路）

▲▼女警騎乘警用機車飆上國道。（圖／翻攝自網路）

今日國道警方再度重申，依據道路交通安全規則第93條第2項規定：「警備車執行任務時，得不受前項行車速度之限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制｣；另高速公路及快速公路交通管制規則第19條第2項規定：「執行緊急勤務之警察得行駛及進入高速公路及快速公路」。因此本案以不予製單舉發為宜。

國道警方表示，期許各界客觀審視本案，林園分局警員因公騎乘巡邏機車進入國道，過程中雖開啟警示燈及鳴放警笛，但國道大、小型車輛動線頻繁交織，龐大車流量加上基本車速要求，造成路況瞬息萬變，機車行駛於國道相對危險，呼籲警察執勤應考量比例原則，以安全為優先。

國道警方強調，機車行駛國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第33條第4項（不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者）規定開罰，處駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

倘若機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

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