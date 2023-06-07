侯友宜今天生日！　揭最大願望：用生命守護台灣安全

▲新北市長侯友宜市政會議後受訪 。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

今（7日）為國民黨總統參選人侯友宜誕辰，提及生日願望，他表示，今年生日只有一個願望，就是效忠中華民國，愛台澎金馬這塊土地所有的人，並用生命守著台灣的安全，給人民能夠過上好生活，「這是我今天生日最重要的願望。」

為跟上「秀出你的20歲」風潮，侯友宜6日傍晚在IG上發出一張20歲的年輕照片，貼文內容寫下，「如果能搭哆啦A夢的時光機重回到20歲，我的選擇還是ㄧ樣，為國家挺身而出，永不改變！」

侯友宜今日被媒體詢問「生日願望是什麼？」時回應，他的生日願望與IG貼文內容完全一致，他在很年輕的時候就到警校去唸書，受國家栽培而成長跟茁壯，到今天擔任新北市長，並代表國民黨去參選國家最重要的領導人，其實人生只有一個信念，就是保家衛國，保護中華民國的安全，以及愛台灣這一塊土地的人民。

侯友宜表示，作為警校一員，警校只有一個校訓「誠」，而他會永遠記得三個核心價值，第一是「國家」，國家永遠第一；第二是「正義」，社會公平正義一定要捍衛；第三是「榮譽」，榮譽是代表品德操守跟清廉。國家要安全穩定才能夠永續地走下去，對於社會每項不公不平的事情，他一定會站出來，並以清廉的角度來檢視自己。

侯友宜指出，「國家、正義、榮譽」是他當時回到警大時，所訂定的三個最重要的核心價值；同時，也是他在警校中訓練長大、一生永遠不變的信念。侯友宜說，當他看到20歲的那張照片，都會想到之前在警校唸了一段時間的書，回過頭來看，不知20年後的今天變了沒有。

「我永遠不變！每個公職我都會全力以赴把它做好。」侯友宜強調，不同於其他總統參選人，他從最基層的公務體系，一步一腳印，認真努力做事。而今年生日只有一個願望，就是效忠中華民國，愛台澎金馬這塊土地所有的人，「用我生命守著台灣的安全，給人民能夠過上好生活，這是我今天生日最重要的願望。」