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加拿大野火燒不停！美東「灰黃煙霧壟罩」如末日　空汙警報狂發

▲▼加拿大野火狂燒，美東各州也受影響。圖為紐約市被灰黃煙霧籠罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大野火狂燒，美東各州也受影響。圖為紐約市一片霧茫茫的景象。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

加拿大野火從上月延燒至今，全國各地發生數百場火勢，如今就連美國五大湖及東北6州組成新英格蘭地區（New England）也受到影響，只見不祥的灰黃煙霧籠罩天空，宛如末日電影場景，空氣刺鼻難聞且PM2.5濃度飆高，讓當局緊急發布空汙警報，專家預期此情況還會持續好幾天。

《美聯社》報導，加拿大野火越燒越烈，從西岸各省至東岸魁北克都無法倖免，美國東北部也能感受到烈焰影響，從俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）到紐約州水牛城（Buffalo）的天空都一片霧濛濛，紐約市煙霧瀰漫、能見度驟減，甚至看不清哈德遜河對岸的紐澤西景色，費城地區的晚霞也因為濃煙變成詭異紫色。

▲▼加拿大野火狂燒，美東各州也受影響。圖為紐約市被灰黃煙霧籠罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼加拿大野火狂燒，美東各州也受影響。圖為紐約市被灰黃煙霧籠罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼加拿大野火狂燒，美東各州也受影響。圖為紐約市被灰黃煙霧籠罩。（圖／達志影像／美聯社）

住在布魯克林的夫妻薩爾和莉莉（Sal and Lilly Murphy）表示，燃燒的氣味就像營地篝火，即使在室內也聞得到，天空看起來宛如暴雨將至，只好戴口罩保護自己。

伊利諾州氣候學家福特（Trent Ford）解釋，美國中西部北部的大氣條件，創造了乾旱溫暖的天氣，使得燃燒後產生的懸浮微粒能從加拿大傳播數百英里，並在美國停留數天。

▲▼加拿大野火狂燒，美東各州也受影響。圖為紐約市被灰黃煙霧籠罩。（圖／達志影像／美聯社）

羅德島州環境管理部氣象學家奧斯汀（Darren Austin）表示，「在我們這個地區，燃燒煙霧並不罕見。對於加拿大西北部而言也很典型」，但通常都在高空流動，不會影響人們健康。不過，最近的魁北克野火非常劇烈，距離也相對較近，當地5月30日就曾因為加拿大東部諾瓦斯科西亞省（Nova Scotia）的野火，發布空汙警報。

報導指出，若人體暴露在細懸浮微粒濃度高的汙染環境中，可能引起發炎反應，影響心肺功能，尤其兒童、老人、氣喘及肺病患者等「敏感族群」更應加強防護。專家建議暫停打理庭院及戶外運動，外出時戴上N95口罩，待在室內時關好門窗，啟動空調循環模式，如果家人屬於呼吸道脆弱族群，甚至可以考慮購買空氣清淨機。

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