專家斷言2關鍵烏克蘭「炸水壩」製造潰堤　劉寶傑驚呼：好可怕

▲烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭到破壞，衛星影像可見水不斷從中流出。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭到炸毀潰堤，俄烏互控對方才是破壞水壩的元兇。對此「台灣國際法學會」副秘書長林廷輝在新聞節目《關鍵時刻》上斷言，水壩是烏克蘭炸的，從2個關鍵原因上可以看出烏克蘭有炸水壩的動機。主持人劉寶傑聽完分析之後，不由得驚呼，「戰爭好可怕」。

林廷輝表示，根據他自己的研判，應該是烏克蘭炸的，因為總統幕僚長對外談話提到「生態浩劫」，照理說應該說人民的身家財產因為潰堤受到波及，在戰爭時提及生態浩劫很不尋常，這是一個破綻。

林廷輝接著說，新卡科夫卡水壩不僅是供給克里米亞的用水，還要供給紮波羅熱（Zaporizhia）的核電廠，現在這個核電廠是俄軍佔領，但是潰堤之後將造成冷卻水短缺，所以俄羅斯佔領區的供水、供電系統都產生嚴重損害，這個核電廠等於是報廢了。

▲「台灣國際法學會副秘書長」林廷輝。（圖／取自Facebook／社團法人台灣國際法學會）



林廷輝指出，這個水壩必須同時供應紮波羅熱核電廠的冷卻水，還有克里米亞的民生用水，現在俄羅斯的佔領區全都面臨用水問題，所以受害最大的俄羅斯才會先指責烏克蘭。

主持人劉寶傑驚呼，戰爭好可怕！戰爭完全不怕死亡、不怕損傷，戰爭只看能不能達到目的，「只要對手比我先倒下就好！」

林廷輝進一步分析，赫爾松大部分的居民早就疏散了，所以烏克蘭損失不大，反觀俄羅斯佔領區現在處在斷水、斷電的狀態，俄軍之後要怎麼防守？