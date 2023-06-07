4星座注意人身安全！　下半年小心了

▲處女座下半年可能過度勞累，健康亮紅燈。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

健康預警！塔羅牌老師艾菲爾提醒，今年下半年獅子座、水瓶座、巨蟹座和處女座需注意人身安全，可能面臨一些潛在的風險和挑戰，得特別留意健康和安全狀況。

第四名處女座：過度勞累、健康紅燈

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在下半年，處女座需要特別留意身體健康，避免過度勞累導致健康亮紅燈。處女座常以追求完美和高效著稱，但過度勞累可能會對身體造成負面影響。

因此，處女座需要合理安排工作和休息時間，保持平衡和適度，注意規律飲食和充足睡眠，避免長時間連續工作和過度壓力，定期進行體檢，及時處理和管理身體出現的不適。關注身體健康，處女座可以度過一個安全而健康的下半年。

第三名巨蟹座：忌高怕水、小心受傷

在下半年，巨蟹座需要特別注意人身安全，尤其是與高處和水有關的場景。巨蟹座可能存在忌高怕水的情況，容易受到高處墜落或水上事故的傷害。

因此，巨蟹座需要加強自我保護意識，注意安全措施，盡量避免高處和水域的危險行為，在戶外活動中，選擇安全可靠的場所和設施進行參與。同時，也要保持警覺和冷靜，不輕易相信陌生人的安排和建議，透過保持謹慎和警惕，巨蟹座可以度過一個平安無事的下半年。

第二名水瓶座：情緒憂鬱、影響生活

在下半年，水瓶座需要格外留意自己的情緒健康，可能會出現情緒憂鬱的情況，影響生活品質和人際關係。

因此，水瓶座需要關注自己的情緒狀態，尋找有效情緒管理方式，可以透過與朋友或心理諮詢師交流，傾訴內心的困擾和壓力，尋求支持和理解。同時，也要學會放鬆自己，尋找適合自己的心靈療癒方式，如運動、藝術創作、冥想等。關注內心的情緒變化，學會調整和平衡情緒，水瓶座可以度過一個更加平靜和愉快的下半年。

第一名獅子座：健康失調、舊疾復發

下半年需特別注意人身安全，尤其是健康問題，可能會出現健康失調情況，舊有疾病可能會復發。因此，獅子座需要加強自我保健意識，注意飲食和生活習慣，定期進行體檢，及時治療和管理既有的健康問題。保持良好的生活節奏、充足睡眠和適度運動，對於維持身體健康至關重要。

此外，避免過度壓力和精神緊張，尋找放鬆和減壓的方法，保持心情愉快也是關鍵。透過關注身體健康，獅子座可以度過一個平安健康的下半年。