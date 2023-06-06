社交好累！3星座天生孤僻「不愛刷存在感」　朋友超少也沒差

▲社交讓他們身心俱疲，相較之下更喜歡獨處一個人。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

你從小到大個性是「外向or內向」呢？每每要社交或進行團體活動時，你總會感到渾身不自在，天性孤僻要與人溝通好耗費心神？《搜狐號》星座專欄即盤點性格內向、不擅長人際交往的「3星座」，相較於與人相處，他們更喜歡獨處放鬆，天生自我主義較強，你上榜了嗎？

3大星座被點名性格孤僻、不合群：

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1.水瓶座

喜歡過著獨一無二生活的水瓶座，自我色彩濃重、喜歡自由自在。與生俱來的傲氣讓他們不會主動親近別人，喜歡保持著不遠不近的距離。他們非常注重個人空間和隱私，不喜歡別人打探自己的內心世界，習慣特立獨行，對於別人有意無意的孤立不太在意，若別人的話題能插入就會聊幾句，但大多時候就算插話也難逃冷場結局。

2.摩羯座

並非性格孤僻的人，只是不習慣在任何場合刷存在感，同時也不擅長笑臉迎人。該熱情時摩羯座不至於冷淡，只是想安靜獨處時也絕不瞎湊熱鬧。他們朋友不在多而在精，不善於交際應酬，只要有兩、三個知心好友就夠了。他們不僅可以適應孤獨、還能享受孤獨，唯有沒有任何打擾的獨處，這時才能真正的做自己。

3天蠍座

天蠍座從不主動向任何人搭訕，更別說交心了！他們喜歡把想法埋心裡，即使是最親近的人也不見得會全盤托出。在外人眼裡，天蠍有一點社交障礙，很少有人能真正懂他們內心，因此朋友少之又少，大部分時間總是一個人，不喜歡交際應酬、也不擅長，總以冷眼旁觀別人的狂歡，在大多數人眼裡他們性格很孤僻。

▲即使在旁人眼中有些孤僻不合群，卻是他們最自在的生活方式。（示意圖／pixabay）