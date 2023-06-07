全台有雨！　「梅雨季最不穩定一周」要來了

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

全台有雨！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周末有機會出現局部大雷雨的機會；下周一之後台灣陷入低壓帶內，下雨機會高，應該會是今年梅雨季節中「最不穩定的一周」。

吳聖宇在臉書說，預期今天（7日）、周四仍是午後熱對流雷雨的天氣型態，降雨偏向山區；周五北邊停留的鋒面系統會隨著太平洋高壓東退，而逐漸往南靠近台灣北部海面，周末期間會更靠近北台灣。

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吳聖宇指出，不過，受到谷超颱風北上影響，鋒面南壓過程會受到干擾，結構變得比較不理想，同時從南海上來的西南季風也被往東往南帶，沒有直接跟鋒面配合在一起。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳聖宇提到，但因鋒面接近，整體台灣算是位於一個大低壓帶環境中，大氣狀態不穩定，首先是白天的陸地熱對流發展將更加旺盛，有出現局部大雷雨的機會；其次就是除了陸地上的熱對流外，海面上也可能有局部的中小尺度對流發展，假如有機會影響陸地，那就可能帶來局部較大的雨勢。

吳聖宇表示，雖然預報資料看起來並不是整天一直下雨，也不是每個地方都會下雨，但對流消消長長不容易事前掌握。

吳聖宇分析，下周一之後的天氣變化目前來看仍有些撲朔迷離，谷超颱風北上後，南海的季風低壓槽會逐漸往東延伸，帶動西南季風接近台灣附近，台灣陷入低壓帶內，下雨機會高，也會有出現較大雨勢的可能性。

吳聖宇指出，但究竟會是季風低壓槽中發展出來的擾動系統影響台灣，或是季風低壓槽轉變為典型梅雨鋒面的結構影響台灣，目前還是難以確定，後面的變化還有待觀察，只能說下周應該會是今年梅雨季節中最不穩定的一周，預報變化將非常大，要持續注意最新預報。