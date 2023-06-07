　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台有雨！　「梅雨季最不穩定一周」要來了

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

全台有雨！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周末有機會出現局部大雷雨的機會；下周一之後台灣陷入低壓帶內，下雨機會高，應該會是今年梅雨季節中「最不穩定的一周」。

吳聖宇在臉書說，預期今天（7日）、周四仍是午後熱對流雷雨的天氣型態，降雨偏向山區；周五北邊停留的鋒面系統會隨著太平洋高壓東退，而逐漸往南靠近台灣北部海面，周末期間會更靠近北台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇指出，不過，受到谷超颱風北上影響，鋒面南壓過程會受到干擾，結構變得比較不理想，同時從南海上來的西南季風也被往東往南帶，沒有直接跟鋒面配合在一起。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇提到，但因鋒面接近，整體台灣算是位於一個大低壓帶環境中，大氣狀態不穩定，首先是白天的陸地熱對流發展將更加旺盛，有出現局部大雷雨的機會；其次就是除了陸地上的熱對流外，海面上也可能有局部的中小尺度對流發展，假如有機會影響陸地，那就可能帶來局部較大的雨勢。

吳聖宇表示，雖然預報資料看起來並不是整天一直下雨，也不是每個地方都會下雨，但對流消消長長不容易事前掌握。

吳聖宇分析，下周一之後的天氣變化目前來看仍有些撲朔迷離，谷超颱風北上後，南海的季風低壓槽會逐漸往東延伸，帶動西南季風接近台灣附近，台灣陷入低壓帶內，下雨機會高，也會有出現較大雨勢的可能性。

吳聖宇指出，但究竟會是季風低壓槽中發展出來的擾動系統影響台灣，或是季風低壓槽轉變為典型梅雨鋒面的結構影響台灣，目前還是難以確定，後面的變化還有待觀察，只能說下周應該會是今年梅雨季節中最不穩定的一周，預報變化將非常大，要持續注意最新預報。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多
昔曬床上運動片！周曉涵情斷「大馬男星」爆13歲差姐弟戀
日本媽喊「這種台灣人」別來吧！　女兒也因中文差被罵三字經
口罩男妻「19歲下海陪酒」起底！　婚內收入1次5000
真的不回台灣？　「魔獸」點名NBA一球隊：我很樂意幫忙奪冠
5億高中生案再添2疑點　律師：同婚配偶3度重返命案現場
口罩男妻婚變「東區會館」當酒店妹！　火辣裝扮全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4星座注意人身安全！　下半年小心了

知名婚友社「收費歧視」內幕曝！　脫單女慘淪工具

全台有雨！　「梅雨季最不穩定一周」要來了

新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

日本媽喊「這種台灣人」別來吧！　女兒也因中文差被罵三字經

蔡阿嘎批日餐廳遭炎上　又被起底吃美食喊：這怎麼罵，上不了新聞

谷超可能變中颱！「首波滯留鋒」報到時間曝　全台防劇烈天氣

新北妹子控做完醫美眼下凹、嘴唇不對稱！負責人回應反擊了

政大老師爆「作家陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心一點

排便解尿難竟是骨盆卡「10公分大肉瘤」　醫用2方法保住膀胱與直腸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

屏東60人圍觀試車釀2死3傷　改管騎士狂催油門燒胎冒煙

4星座注意人身安全！　下半年小心了

知名婚友社「收費歧視」內幕曝！　脫單女慘淪工具

全台有雨！　「梅雨季最不穩定一周」要來了

新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

日本媽喊「這種台灣人」別來吧！　女兒也因中文差被罵三字經

蔡阿嘎批日餐廳遭炎上　又被起底吃美食喊：這怎麼罵，上不了新聞

谷超可能變中颱！「首波滯留鋒」報到時間曝　全台防劇烈天氣

新北妹子控做完醫美眼下凹、嘴唇不對稱！負責人回應反擊了

政大老師爆「作家陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心一點

排便解尿難竟是骨盆卡「10公分大肉瘤」　醫用2方法保住膀胱與直腸

快訊／國1五楊高架北上4車追撞！　1男子失去生命跡象　

口罩男妻「罹憂鬱症出軌」離婚協議曝！　立誓絕不再婚：我要做自己

等到了！「台中免費戲水區」6／10開放　玩水設施升級

林襄獻第一次超滿意！高雄「悦讀時代」開箱泳池SPA＋夢幻更衣室

3C世代老花危機　LBV裸視美老花熟齡雷射新選擇

爆紅女星嫁才子「婚後尪負債40億」不離棄！老公低谷爬起…變百億潮流教父

花3000元買春「付玩具假鈔」　衰男反遭痛毆搶走37萬

屏東死亡競速60人圍觀...釀2死3傷　「提供改裝車試騎」2主揪交保

「LEXUS 2款新7人座休旅」準備登場了！全新TX很搶戲　6月發表

樂天女孩名震東瀛　擔任山口縣推廣大使

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

生活熱門新聞

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

谷超可能增強中颱！滯留鋒報到時間曝　全台防劇烈天氣

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

有米奇！LINE「10款免費貼圖」限時下載

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

政大師爆「陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心

鼎泰豐宣布全面加薪！上看57K

雨區越來越大　谷超最快今晚生成

蔡阿嘎遭炎上　又被起底吃美食喊1句話

新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

即／16縣市大雨特報！大雷雨砸5地1小時

更多熱門

相關新聞

谷超可能增強中颱！滯留鋒報到時間曝　全台防劇烈天氣

谷超可能增強中颱！滯留鋒報到時間曝　全台防劇烈天氣

今年梅雨季首波「滯留鋒面」將報到！氣象專家吳德榮提醒，周六起梅雨季第5波鋒面（為滯留鋒）逐漸接近，午後強對流雨勢加大，其中有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生。中央氣象局預報員林定宜表示，輕度颱風「谷超」不排除增強成中度颱風，但預估對台灣陸地沒直接影響。

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

即／16縣市大雨特報！大雷雨砸5地1小時

即／16縣市大雨特報！大雷雨砸5地1小時

雨區越來越大　谷超最快今晚生成

雨區越來越大　谷超最快今晚生成

谷超最快今晚生成　可能不只一個颱風

谷超最快今晚生成　可能不只一個颱風

關鍵字：

氣象氣象雲梅雨吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

谷超可能增強中颱！滯留鋒報到時間曝　全台防劇烈天氣

口罩男妻19歲下海陪酒！婚內收入1次5000

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

《兩天一夜》3成員成盤子「3包零食賣3500元」

醫點名「6款高草酸飲品」！有2種很多人天天喝

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面