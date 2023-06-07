夫妻到香港餐廳吃「免費自助餐」　見眾人打招呼尷尬：2分鐘逃跑

▲夫妻誤闖餐廳開業活動。（圖／翻攝自小紅書）



記者崔子柔／綜合報導

大陸一對在香港工作的夫妻近日被客戶推薦，到某間餐廳吃「免費自助餐」，結果2人到場後，吃沒多久發現氣氛不太對，才察覺是餐廳開業請友人吃飯的場合，最後花2分鐘吃完飛速離開現場，直言「丟臉丟到香港」。

一名女子上（5）月29日在小紅書發文表示，當天有位客戶跟他們說某條街上有新餐廳開業，吃免費自助餐，要他們也去，於是她找了老公一同前往，進店後老公就覺得有點不對勁，看見她已經拿盤子裝食物吃了，就對她說「這應該是別人開業請吃飯」。

▲女子發文。（圖／翻攝自小紅書）



原PO瞬間感到如坐針氈，「我們夾菜的時候別人還給我們點頭打招呼，我們也跟著點頭回別人，鬼知道有多丟人啊」，最後他們花2分鐘時間吃完，就飛速離開餐廳。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「別人心裡想，這肯定是老闆貴客我也不認識」、「開業前試食通常給集團員工或老闆朋友們」、「這菜還不錯，你那個客戶也是...」，原PO則回應，「他（客戶）去吃完了來我們辦公室叫我們去吃的，他真的以為是餐廳開業，不知道他哪裡聽來的消息，以後再也不去湊這熱鬧了，出門的時候我們還帶了錢，想著要是活動過了我們就付費，沒想到結果是這麼尷尬」。