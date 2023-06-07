　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

夫妻到香港餐廳吃「免費自助餐」　見眾人打招呼尷尬：2分鐘逃跑

▲▼夫妻進餐廳吃「免費自助餐」。（圖／翻攝自小紅書）

▲夫妻誤闖餐廳開業活動。（圖／翻攝自小紅書）

記者崔子柔／綜合報導

大陸一對在香港工作的夫妻近日被客戶推薦，到某間餐廳吃「免費自助餐」，結果2人到場後，吃沒多久發現氣氛不太對，才察覺是餐廳開業請友人吃飯的場合，最後花2分鐘吃完飛速離開現場，直言「丟臉丟到香港」。

一名女子上（5）月29日在小紅書發文表示，當天有位客戶跟他們說某條街上有新餐廳開業，吃免費自助餐，要他們也去，於是她找了老公一同前往，進店後老公就覺得有點不對勁，看見她已經拿盤子裝食物吃了，就對她說「這應該是別人開業請吃飯」。

▲▼夫妻進餐廳吃「免費自助餐」。（圖／翻攝自小紅書）

▲女子發文。（圖／翻攝自小紅書）

原PO瞬間感到如坐針氈，「我們夾菜的時候別人還給我們點頭打招呼，我們也跟著點頭回別人，鬼知道有多丟人啊」，最後他們花2分鐘時間吃完，就飛速離開餐廳。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「別人心裡想，這肯定是老闆貴客我也不認識」、「開業前試食通常給集團員工或老闆朋友們」、「這菜還不錯，你那個客戶也是...」，原PO則回應，「他（客戶）去吃完了來我們辦公室叫我們去吃的，他真的以為是餐廳開業，不知道他哪裡聽來的消息，以後再也不去湊這熱鬧了，出門的時候我們還帶了錢，想著要是活動過了我們就付費，沒想到結果是這麼尷尬」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
蔡阿嘎「批日餐廳」炒作？　被起底吃美食：這怎麼罵，上不了新聞
認了「不當任用」性騷慣犯當助理　台南女議員深夜364字道歉
谷超可能變中颱！「首波滯留鋒」報到時間曝　全台防劇烈天氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

夫妻到香港餐廳吃「免費自助餐」　見眾人打招呼尷尬：2分鐘逃跑

雲霄飛車停電卡高空！11人「倒吊半小時」遊客全嚇傻　驚險畫面曝

妹子相親帶23個親戚「一頓飯8.5萬」　請客男吃一半逃跑被告了

「119嗎？我是110」4公尺巨蟒闖派出所　警嚇歪求救：啊～不敢抓

小學籃球架離奇倒塌！11歲學生看球慘被壓「骨頭外露」…送醫不治

黑熊縮水比人矮！遊客揭「瘦成老鼠照」心疼了　動物園：狀態正常

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車：不道歉別想走

2山友放棄聖母峰登頂「救下女登山客」！她僥倖活命卻拒付救援費

走失12年！他見路邊流浪漢驚「是我哥哥」　背後故事超鼻酸

25歲女身高160「體重僅36公斤」！媽心疼：全身都沒脂肪

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

屏東60人圍觀試車釀2死3傷　改管騎士狂催油門燒胎冒煙

夫妻到香港餐廳吃「免費自助餐」　見眾人打招呼尷尬：2分鐘逃跑

雲霄飛車停電卡高空！11人「倒吊半小時」遊客全嚇傻　驚險畫面曝

妹子相親帶23個親戚「一頓飯8.5萬」　請客男吃一半逃跑被告了

「119嗎？我是110」4公尺巨蟒闖派出所　警嚇歪求救：啊～不敢抓

小學籃球架離奇倒塌！11歲學生看球慘被壓「骨頭外露」…送醫不治

黑熊縮水比人矮！遊客揭「瘦成老鼠照」心疼了　動物園：狀態正常

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車：不道歉別想走

2山友放棄聖母峰登頂「救下女登山客」！她僥倖活命卻拒付救援費

走失12年！他見路邊流浪漢驚「是我哥哥」　背後故事超鼻酸

25歲女身高160「體重僅36公斤」！媽心疼：全身都沒脂肪

知名婚友社遭爆「老闆私藏正妹當後宮」　男會員成冤大頭

「魔獸」點名想加盟NBA這球隊：我很樂意幫忙奪冠

周士淵揮別「混亂婚姻」有新歡　直擊！穩交女伴扶回家

口罩男妻19歲下海陪酒！婚內收入1次5000　他幫付岳母醫藥費卻被綠

5億高中生案再添2疑點　律師控：同婚配偶3度重返命案現場

周曉涵爆13歲差姐弟戀！情斷大馬男星「曾曬床上運動片」…男方吐感情現況

5億高中生高處墜樓顱骨卻完整　律師控：警採證遲緩「沒封鎖現場」

新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

國產之光　甲山林新作《天命奇御：遠征》事前預約正式啟動

口罩男妻婚變「東區會館當酒店妹」！火辣裝扮全被拍　3hrs秒賺1.3萬

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

女博士獻肉體！教授幫寫論文還扶正...網諷：舔得好

夜市賣「爆炒鵝卵石」　吃法超驚人

哥哥走失12年！他見流浪漢驚：我是你弟

雲霄飛車停電卡高空！11人倒吊半小時

黑熊縮水瘦成老鼠？動物園說明了

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

夫妻到香港餐廳吃「免費自助餐」　2分鐘逃跑

27歲遊戲網紅離世！臉頰凹陷最後身影曝

2山友放棄登頂營救登山客！她卻拒付救援費

大媽考駕照…繫安全帶出現「離譜錯誤」

小學籃球架倒塌！11歲學生看球遭砸慘死

公車司機撞人後拒讓救護車載走傷者：不能報帳！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

醫點名「6款高草酸飲品」！有2種很多人天天喝

30歲男愛愛常軟掉！突問：可增大嗎？　醫愣住「全因女友1句話」

有米奇！LINE「10款免費貼圖」限時下載

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

《兩天一夜》3成員成盤子「3包零食賣3500元」

即／大樂透端午加碼　18幸運兒抱走百萬

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面