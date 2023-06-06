侯友宜到新竹請益！合體鍾東錦、宣明智　他曝合照「與郭團隊整合中」

▲侯友宜與宣明智、鍾東錦等人在新竹共進晚餐。（圖／林為洲提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（6）日拜會新竹縣議會並與新竹縣市、苗栗縣等地方人士餐敘交流，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣議長張鎮榮、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長李文斌，以及「挺郭派」的聯華電子榮譽副董事長宣明智等人皆親臨現場。國民黨立委林為洲也在晚間釋出眾人用餐照片並表示「與郭團隊請益整合努力中」，盼能整合鴻海創辦人郭台銘。

侯友宜在致詞時提到，竹竹苗是一個年輕有活力的科技圈，引領台灣經濟發展，今天特別來和幾位縣市長及議長請益，將這些意見作為未來規劃區域治理的重要依據，同時也許諾要為全民打造一個清廉有效率的政府，為下一代創造更好的環境。

「新竹要起風了，大家力挺侯友宜！」楊文科表示，今日與侯友宜就青年發展、科技產業等領域進行深度的交流，侯從基層做起，相信他一定可以過關斬將，用他聯合北部八縣市區域治理的經驗，將來當選總統為大家解決地方的問題，讓竹竹苗的區域發展更好。

侯友宜表示，自己參與選舉事務的時間很短，主要都是將自己投身於公務，從擔任基層員警至今共歷經15個職位，而所奉行原則就是「做事」，這次有機會參選總統，是國家及全民給他機會，因此要毫無畏懼的把自己奉獻給中華民國、獻給熱愛的土地，這是責任也是使命。

侯友宜指出，這些年國家面對到許多問題，不希望再重蹈上一代人經歷戰爭的悲慘歲月，所以首要目標要維持兩岸穩定，以此為基礎推動經濟的發展。唯有讓台海和平，才能穩定台灣作為國際供應鏈的角色，下一代才可以永續發展。

侯友宜也承諾，要許全民一個清廉有效率的政府，改變社會風氣、改變兩岸衝突現況，自己也會盡力把握時間向跟各界請益，大家共同為下一代人努力，創造更好的環境。

今日與會者還包括前新竹市議長謝文進、宣明智，以及立法委員林為洲、林思銘、鄭正鈐、謝衣鳳，前立法委員徐欣瑩等，全場超過300位地方人士皆到場力挺高呼凍蒜，共同祝福侯友宜能夠高票當選。

