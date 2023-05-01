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南投蛇類大爆發！消防局月接282通捕蛇通報　台灣赤煉玉山現蹤

▲山友於玉山塔塔加地區發現罕見台灣赤煉蛇。（圖／生態攝影達人沈揮勝提供，下同）

▲山友於玉山塔塔加地區發現罕見台灣赤煉蛇。（圖／生態攝影達人沈揮勝提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期天氣漸轉濕熱，正值蛇類活動頻繁時節；南投縣消防局統計，光4月份就有多達282起捕蛇通報，也有山友在玉山國家公園園區內目擊罕見的「台灣赤煉蛇」，消防單位呼籲民眾若遭遇蛇類出沒，應保持距離、莫故意接觸逗弄挑釁，並通報消防隊以策安全。

日前信義鄉才傳出有採梅移工遭毒蛇赤尾青竹絲咬傷、緊急送往竹山秀傳醫院注射血清保命；南投縣消防局指出，台灣氣候溫暖潮濕，南投山地又多，時序漸入夏季，每年自4月春暖花開起至9月是蛇類出沒最頻繁的季節，4月份平均每天都接獲超過9起捕蛇報案。

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▲山友於玉山塔塔加、鹿林山等地發現罕見台灣赤煉蛇。（圖／生態攝影達人沈揮勝提供）

生態攝影達人沈姓民眾則在日前赴玉山塔塔加地區、鹿林山登山時，陸續發現「台灣標蛇」、甚至罕見的「台灣赤煉蛇」蹤跡，興奮地拍照攝影並PO上臉書，表示當時「遠遠地瞄到牠（台灣赤煉蛇），正奮力地從水溝箱涵往上爬」，他表示台灣赤煉蛇具有後溝牙，長得有點像「虎斑眼鏡蛇」，當時就靜靜地坐在路旁等待，也拍到珍貴的大自然百態。

▲山友於玉山塔塔加、鹿林山等地發現罕見台灣赤煉蛇。（圖／生態攝影達人沈揮勝提供）

根據農業知識入口網的資料，台灣赤煉蛇的毒性並不強，但日本亞種仍有咬人致死的紀錄；消防局籲請民眾，因蛇類具危險性，部份蛇類如眼鏡蛇、雨傘節等均已被列為保育類，如民眾自行處理或將其打死，恐會有觸法之嫌，若發現蛇蹤時切勿「打草驚蛇」，應速打119專線，由消防專業人員到場處理。

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