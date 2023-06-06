游淑慧點民進黨性騷「檢討2重點」　批：綠營男人們管不住自己！

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市勞動局1日發文民進黨，要求在5日前將處理情形回報，但綠營昨日卻稱「資料太多需要時間整理」，期限已到卻都還沒有回函。國民黨台北市議員游淑慧6日指出，民進黨在這波事件中與眾不同的，就是「黨內慣性文化」、「吃案壓案」，痛批「民進黨的男人們管不住自己，專門欺負身邊女性同仁，基層就被視為螻蟻，要永遠大局為重、勝選考慮。」

「資料過多？案件過多？都已經給民進黨至少四天去整理，結果卻整理不出來？」游淑慧認為，性騷擾案件無所不在，捷運、公車、職場，甚至是應酬交際場合等都有可能會發生，但民進黨在這波事件中與眾不同的是：第一「黨內慣性文化」，黨工、黨內大老、地方樁腳都可以欺負自己黨內的女性工作人員，民進黨的男人們管不住自己的心、管不住自己的身體，專門欺負身邊一起工作女生。

第二是「吃案壓案」，游淑慧指出，這些被欺負的人有些隱忍多年、無處可訴；有些則是大膽申訴了，卻反被二次霸凌吃案壓案。在民進黨內的權勢者就能為所欲為，基層就被視為螻蟻，要永遠大局為重、勝選考慮。

「光是民進黨試圖吃案的案例就多達9案，還有多少案例是當事人沒有跳出來發聲的？」游淑慧批評，民進黨主席賴清德主持主管會報時提出三項工作指示，要求修改黨內規章，建立性平友善環境，並請秘書長許立明安排性平課程。但由此可知，民進黨又是高高舉起輕輕放下的情況。

游淑慧質疑，吃案的時任副秘書長林飛帆至今還是民進黨立委參選人，請問這算是哪門子的處理方式？這就是民進黨說要處理性騷的態度？外遇、召妓、性招待、性騷擾，這個政黨的文化到底是什麼？當一個政黨充滿男性沙文主義且內心真實貶低女性時，整個黨就會形成這種惡質的文化。