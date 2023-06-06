中芯集成投資近千億落戶紹興蓋12吋廠　估3年內形成月產能12萬片規模

▲紹興中芯集成電路製造公司官網。（圖／攝自紹興中芯）

記者魏有德／綜合報導

大陸最具規模的半導體製造公司中芯集成5月31日公告稱，公司及子公司中芯先鋒與芯瑞基金簽訂投資協議，在紹興濱海新區投資建設中芯紹興三期12英吋晶圓製造中試線項目，並預估在2至3年內形成投資222億元人民幣（約959億元新台幣）、10萬片／月產能規模的中芯紹興三期12英吋數模混合集成電路（機體電路，下同）芯片（晶片，下同）製造項目。

▲紹興中芯集成於2023年5月10日在上交所科創板掛牌上市。（圖／CFP）

《證券時報》報導，中芯紹興三期12英吋特色工藝晶圓製造中試線項目總投資42億元（人民幣，下同），其中註冊資本金為30億元，用於建設一條集研發和月產1萬片12吋集成電路特色工藝晶圓小規模工程化、國產驗證及生產驗證的中試實驗線。

據了解，中芯集成在紹興濱海新區投資建設的三期12吋晶圓製造中試線項目，項目計劃於2023年建設完成，期待盡快形成12吋半導體器件晶圓製程的技術儲備、承接8吋至12吋的技術轉移和小規模試產。

中芯集成認為，隨著下游應用領域的不斷拓寬，功率半導體市場規模呈快速增長態勢，同時，大陸作為全球最大的功率半導體消費國，市場規模穩步增長，「目前功率半導體市場主要被海外大廠佔據，國內企業起步較晚，高端產品自給率仍然較低，國產替代空間較大。並且全球功率半導體缺貨漲價現象仍未改善，中國功率半導體企業有望把握機遇，加速推進國產替代，市場份額快速提升。」

作為該項目的主要執行者，中芯先鋒也和紹興濱海新區簽署《落戶協議》。根據《協議》，中芯先鋒計劃在三期12吋中試項目的基礎上，實施量產項目，預計在未來兩到三年內合計形成投資222億元人民幣、10萬片／月產能規模的中芯紹興三期12吋數模混合集成電路芯片製造項目。