他吃「抹布水煮麵」狂拉！專家曝比馬桶髒10倍：2菌下肚恐沒命

▲志明牛肉麵石牌店即日起暫時歇業。（圖／記者黃士原攝）

文／黃明惠／今周刊

台北市北投知名「志明牛肉拉麵」爆出員工用抹布水煮麵爭議，老闆許志銘指出是員工個人的行為疏失，除了向大眾道歉，即日起石牌分店也會暫時歇業，再擇期重新營業。

有在地民眾在臉書社團指出，去(2022)年曾前去用餐過2次，沒想到回家後頻跑廁所拉肚子；其實有研究指出，抹布本身就「很髒」，小吃店若使用一週，上面大腸桿菌含菌數高達300億個，「比馬桶墊髒10倍」。

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業者又稱週二不開記者會，衛生局：待復業將稽查、複查未改善最高可罰６萬至２億

因為「抹布水煮麵」惹起爭議，原本業者打算週二(6/6)召開記者會，根據聯合新聞網報導，業者表示確定不會開；台北市衛生局說，稽查流程已啟動，將視店家營業日擇期前往。

衛生局說，店家有營業才能派員稽查、判定缺失等情節，若作業程序、衛生問題有疑慮會要求限期改善，複查仍未改善將依食安法開罰，可罰6萬到最高2億元。

抹布究竟有多髒？華視新聞報導，根據食品工業發展研究所檢驗，全新抹布使用一週後，含菌數高達300億個；若把小吃攤的抹布送進實驗室，發現有上萬個菌落數，與馬桶坐墊菌落數大約1000個相比，髒抹布比馬桶墊還要髒上10倍。

根據國外研究調查發現，90％的廚房抹布沾染了細菌，主要多為大腸桿菌和金黃色葡萄球菌；美國疾病管制和預防中心的數據顯示，一些金黃色葡萄球菌菌株還可能產生一種毒素，如果攝食，可能導致食物中毒症狀，如發燒、嘔吐和腹瀉。

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食藥署公告資料顯示，常造成食品中毒的主要病因物質，以細菌來說，主要常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。

常造成食品中毒的主要原因有冷藏及加熱處理不足、食品調製後在室溫下放置過久、生食與熟食交叉污染、烹調人員衛生習慣不良、調理食品的器具或設備未清洗乾淨及水源被污染等。

一般而言，適當的加熱過程可以殺死活的細菌，也可以除去某些細菌產生的毒素，例如肉毒桿菌的毒素即可在100℃加熱10分鐘後失去活性。但是，有許多細菌產生的毒素可以耐熱，例如金黃色葡萄球菌產生的毒素在高溫烹煮過後仍然不會被破壞。

食品中毒的症狀為何？

一般食品中毒的症狀通常會持續1天或2天，有些會持續1週到10天。常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，但是不一定所有的症狀都會同時發生。

患者年齡、個人健康狀況、引起食品中毒的致病原因種類以及吃了多少被污染的食品等因素，均會影響中毒症狀及其嚴重程度。抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重，甚至可能會因為食品中毒而死亡。

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為什麼抹布易生細菌？有3大原因：

●潮濕：廚房潮濕的環境易於滋生微生物，如果長時間使用濕抹布，細菌很好活下去。

●菜屑：廚房內很多菜屑，有些人用抹布來清除飯屑、菜屑、肉屑、那些屑屑，對細菌可真的是超級營養的食物來源，繁殖很快。

●不洗或亂洗：抹布使用者不自知的習慣行為，隨便清洗，擰一下，細菌一直沾黏在抹布上。

食安專家譚敦慈也提醒，使用完抹布、菜瓜布後應該「馬上清潔」，民眾洗淨抹布後可先浸泡漂白水再曬乾；此外砧板除了生熟食分離使用，若用來切蛋白質的食材，就不要用熱水沖洗，以免蛋白質遇熱凝固。

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